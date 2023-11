Rodrygo, sobre su 'enganchón' con Messi: "El Madrid no me deja hablar de eso"

Una semana ha pasado desde que Rodrygo y Messi protagonizasen un 'enganchón' en el tenso Brasil - Argentina en Maracaná y el incidente aún no se ha olvidado. Preguntado por el rifirrafe con el capitán de la albiceleste tras la victoria del Real Madrid ante el Nápoles (4-2), el delantero brasileño optó por tomárselo con humor y evitó responder.

"No puedo hablar de eso, el Madrid no me deja, ¿no?", dijo ante la prensa soltando una carcajada mientras miraba al delegado merengue, que se lo llevó de zona mixta justo después.

El enfrentamiento entre el ex del Barça y el madridista se produjo después de que Rodrygo llamase "cagones" a los argentinos por retirarse del terreno de juego tras los brutales altercados en las gradas de Maracaná, informó el diario Olé. "¿Por qué somos cagones? Somos campeones del mundo", le respondió Messi, agarrándole por la nuca.

Antes de abordar la polémica con el futbolista del Inter de Miami durante el parón de selecciones, Rodrygo quiso tranquilizar sobre su estado físico tras haber dejado el campo en el minuto 87 con problemas: "Fue solo un calambre, la segunda parte fue un poco dura para mí, estaba cansado y me faltaban piernas. Tuve un poco de calambres pero ya estoy bien".

El '11' merengue regresó con molestias en su rodilla de los partidos con la canarinha, aunque completó un gran partido —sin problemas aparentes— ante el Cádiz saliendo de inicio y repitió este miércoles ante el Nápoles, al que le hizo un golazo.