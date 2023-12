La curiosa anécdota que Zidane revela sobre Ronaldo: "Decía 'hoy te voy a tirar dos caños'..."

El gran protagonista del último capítulo de The SKWEEK Show, podcast dirigido por Tony Parker, es Zinedine Zidane. El exfutbolista francés ha contado algunas de sus mejores anécdotas y entre ellas sobresale una con otro exmadridista, Ronaldo Nazario.

"Era divertido cuando estabas con Ronaldo el brasileño y te decía: 'Hoy te voy a tirar dos caños'. Lo decía y lo hacía. Porque si dices eso y no lo cumples, todo el mundo hace bromas", ha contado el exfutbolista francés, que también ha asegurado que "de lejos" es el más hábil con el que ha jugado.

Zinedine también ha elogiado a Ronaldo, quien cree que es una persona "fenomenal" y que siempre "estaba de broma". Por ello destacó la importancia de estar rodeado de gente con talento para tener una mejor progresión.

Otra curiosidad que ha contado es que él no quería ser entrenador. De hecho, cuando le preguntaron por ello tras retirarse dijo que "jamás". Ahora, tras triunfar siendo técnico, tiene claro que ser jugador y entrenador "son dos cosas totalmente diferentes".

"Como jugador, te miras a ti mismo, aunque juguemos para el equipo, lo sabes. Es lo que has hecho durante toda tu carrera, hay que decirlo. Jugaste para tus compañeros y para mí también, eso me gusta. Pero no es lo mismo, porque como entrenador tienes que ocuparte de un grupo de 27 jugadores", ha afirmado en el show.

Lo que sí sabía es que, de ser entrenador, quería jugar de una forma determinada: "Siempre me gustó el juego. Siempre me gustó jugar. Siempre los entrené con un balón, no corrían por el campo. Sí, es importante correr, pero con un balón. Eso les gusta. Lo que hice como entrenador es lo que me gustaba hacer cuando era jugador. Necesito un balón y que compartamos algo tú y yo, que nos divirtamos".

Sobre su etapa en el Real Madrid como entrenador, Zidane ha desvelado que cuando llegó al Castilla su situación era muy diferente a cuando cogió las riendas del primer equipo.

"Con los jugadores jóvenes eres Zidane, te miran así. Así que cuando hablas, nadie dice nada. Dicen 'sí, sí, sí'. No intercambiamos puntos de vista y me costaba porque necesito intercambiar. A lo mejor estaban impresionados. Cuando tomé las riendas del primer equipo, hubo una conversación real. No es que descubriera quién era, pero me encantó", ha rememorado.