Alexia Putellas se sincera sobre el 'caso Rubiales': "He tenido momentos de orgullo y tristeza, he aprendido muchísimo"

Alexia Putellas vive unas semanas movidas. Tuvo que abandonar el pasado lunes la concentración de la selección femenina en Las Rozas (Madrid) debido a las molestias en la rodilla izquierda que la han tenido sin jugar en los últimos compromisos del Barça; su renovación con el club catalán sigue estancada; y tuvo que declarar ante el Juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge por el 'caso Rubiales'.

Sin embargo y pese a todo, la dos veces Balón de Oro ha tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo acontecido en su vida y en el fútbol femenino en España en estos tres meses desde que se proclamó campeona del mundo en Australia, cuando el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besó sin consentimiento en los labios a su compañera Jenni Hermoso.

La internacional española se vio, como todas sus compañeras, envuelta en un huracán mediático que ya han conseguido apaciguar y del que han sacado mucho más rédito del que esperaban en su lucha por mejorar las condiciones del fútbol femenino en nuestro país. Por eso, con la perspectiva que otorga el tiempo, Putellas ha rememorado un tema del que sigue siendo inevitable hablar por mucho que siga siendo incómodo.

"He aprendido mucho de esto. Muchísimo. He tenido momentos de orgullo y de tristeza, porque no encuentro normal que haya habido filtraciones (sobre el juicio) y no se garantice cierta privacidad. ¿Por qué pasa esto? Qué pena. Pero también he sentido mucho orgullo, sobre todo por los debates que se han generado", comenzó valorando la futbolista catalana en una entrevista con Harper's Bazaar.

"Estamos en un momento, hombres y mujeres, muy importante de deconstrucción y construcción. Y creo que nos podemos permitir equivocarnos, pero tenemos que aprender y mejorar. Sólo eso nos hará una sociedad mejor en la que todo el mundo se sienta a gusto, orgulloso y respetado sea como sea", completó su reflexión inicial.

Para Alexia, la polémica dejó un sabor agridulce a la victoria en la Copa del Mundo, pero únicamente "por la magnitud que tuvo el tema", que para ella "ha sido la que tenía que ser" a nivel mediático: "Lo que pasó no es algo aislado del fútbol femenino, es algo que pasa en demasiados ambientes, y justo fue a dar con un lugar en el que la expectación y la visibilidad fueron mundiales".

Independientemente, aclaró que nada de lo sucedido desde el escándalo podrá empañar la histórica gesta de España en Sídney: "Nuestro título no va a perder importancia por ello. Vamos a ser Campeonas del Mundo, como mínimo, 4 años más. Y eso no nos lo quita nadie. Eso es lo que vamos a recordar".

De hecho, lo que comenzó con una situación escabrosa y desagradable sirvió para unir más a las futbolistas como buenas compañeras y hermanas en torno a la figura de Jenni Hermoso, amparadas bajo el lema '#SeAcabó', que arrasó en redes sociales, como reconoció la propia Alexia: "Es que no podía ser de otra manera. No había otra forma de reaccionar. Pasó algo super desafortunado y estar a su lado y apoyarla era lo mínimo que podíamos hacer".

"Las primeras semanas de vuelta al ruedo fueron raras, hubo reuniones y citas muy diferentes a las que debe de tener un deportista de élite. Pero bueno, eso ya pasó. Se tenía que hacer. A nosotras nos ha tocado esto; a las generaciones de futbolistas anteriores les tocó que las insultaran por jugar. Y quizá a las futuras les saldrá otra cosa..." terminó reflexionando Putellas, consciente del camino y las oportunidades que sigue abriendo a las que vendrán tras ella.