El Barça se clasifica a octavos de Champions tras vencer por 2-1 al Oporto

Hay partidos en los que simplemente ganar es lo más importante. Sea como sea. Llevaba el Barça dos años de batacazos europeos seguidos y, además, el entorno está demasiado enrarecido ante los malos resultados con peor juego. Así, ante el Oporto, no se vio a un conjunto azulgrana brillante, pero sí se llevó la victoria (2-1) gracias a la inspiración de ‘los Joaos’. Se adelantó el conjunto luso por medio de Pepè, pero Cancelo empató y Félix hizo el segundo para sellar el billete para los octavos de la Champions.

Era un partido muy importante para Xavi Hernández, más cuestionado que nunca en Can Barça, y el técnico no se la jugó: al campo su once de gala con la novedad de Joao Cancelo a la izquierda, un detalle que acabó siendo clave en la remontada azulgrana.

El Oporto no tardó en demostrar que no iba a especular, que quería llevarse el encuentro y no renunció al intercambio de golpes. A cada ataque culé, respondía con uno el equipo luso, aunque ambos sin demasiado acierto.

Tras varias llegadas de ambos, fue Taremi el que dio el primer aviso serio, pero su tanto fue anulado por un claro fuera de juego. Sin embargo, poco después llegó el tanto que abrió el marcador. Evanilson avanzó por la izquierda, Galeno chutó con fuerza, Iñaki Peña repelió el balón y Pepè –no confundir con el exmadridista Pepe– fusiló la meta blaugrana.

El tanto metía en un serio problema al Barça, que sin embargo devolvió el golpe en la siguiente jugada. Cancelo recibió en la zona izquierda del ataque y se sacó una rosca perfecta para poner el empate. Respiraba Montjuic.

Tras el paso por vestuarios, salió como un vendaval el Barça, con un Joao Félix desatado. Un trallazo suyo se estrelló con violencia en el larguero y, poco después, una combinación con Cancelo ponía el segundo. El centro del lateral lo remató de manera exquisita su compatriota a la red. ‘Los Joaos’, al rescate.

Trató entonces de dormir el partido el Barça, de tener más el balón y arriesgarlo menos. Había demasiado en juego. El choque entró en un letargo, con Raphinha y Cancelo buscando la sentencia, pero la gran ocasión fue de los lusos. Pepè la tuvo clarísima, pero no fue capaz de rematar ante Iñaki Peña.

Después fue Ferran el que pudo marcar, pero su rosquita se fue pegada a la cruceta. No hubo más sustos: el Barça está en octavos de final.