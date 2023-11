La curiosa metáfora de una leyenda del tenis al hablar de Djokovic: "Es el Rey León"

Novak Djokovic ya ha demostrado en la pista que es el mejor tenista de la historia, pero ahora el debate ha alcanzado otro nivel. Así lo considera Boris Becker, leyenda del tenis alemán y exentrenador del serbio, que ha colocado a Nole, al que llama "El Rey León", en la cima del debate sobre el mejor deportista de la historia.

El ahora entrenador de Holger Rune no dudó en elogiar al que fuera su pupilo en una entrevista concedida al podcast de tenis de Eurosport alemania. "Para mí, él es el Rey León. Hacemos todo lo posible para enseñar a los aficionados al tenis lo que es imposible enseñar (...) Novak ha ganado tres Grand Slams este año y llegó a la final de Wimbledon, estuvo cerca del ‘Grand Slam Calendar’ a la edad de 36 años, esto es algo fuera de este mundo" , señaló antes de repasar la recta final de este año de Nole.

"Juega dos horas y media en París el jueves, tres horas contra Rune el viernes, otras tres horas contra Rublev. Una persona normal se cansa, Novak mejora y luego vence a un fuerte Dimitrov en dos sets en la final. Luego vuelve a hacer lo mismo en las Finales ATP", relata sorprendido.

Pero el alemán no se quedó ahí, sino que lanzó un recordatorio par todos aquellos que no incluyen aún al serbio en el ránking de los mejores deportistas de la historia. "Tal vez hay que verlo de manera más general y decir que no es solo el mejor tenista en este momento, sino el mejor deportista. Quiero compararlo con Lionel Messi, LeBron James y Tom Brady. Para mí, esa es la categoría en la que se encuentra Novak Djokovic".

Una persona normal se cansa, Novak mejora

Por último, Becker mandó un mensaje a la 'Next Gen' ahora sometida al dominio de Nole. "Djokovic domina como lo han hecho los más grandes y espero que siga haciéndolo durante mucho tiempo porque a los jugadores jóvenes no les puede pasar nada mejor que competir al mismo nivel que el jugador más exitoso de todos los tiempos. Esa es la mejor lección de tenis", zanjó el ahora entrenador de una de las grandes promesas del circuito.