Djokovic se saltó un control antidopaje horas antes de su choque ante Norrie en 'semis' de la Copa Davis

Novak Djokovic tiene entre ceja y ceja guiar a Serbia hasta la conquista de la Copa Davis 2023. Un trofeo que no le es ajeno, ya que lo conquistó en 2010, pero que ansía recuperar para su país antes de que el final de su carrera se acerque irremediablemente. Sin embargo, la cantidad de obstáculos y adversidades que está teniendo que encarar en esta edición está muy por encima de lo esperado.

Al cansancio acumulado después de una temporada larga y exigente en la que ha sumado un puñado más de títulos a su palmarés, incluyendo tres 'Grand Slam' y la más reciente Copa Masters, 'Nole' ha tenido que añadir las dificultades burocráticas que le ha planteado la Federación Internacional de Tenis en algunos momentos, como el de su encuentro en el Martín Carpena de Málaga contra el británico Cameron Norrie, en las semis de la Copa Davis.

El número uno mundial recibió el jueves, hora y media antes de saltar a la pista a calentar, una notificación para realizar un control antidopaje sin más aviso previo. El requerimiento del test no sólo era para él sino para todo el equipo de Serbia, que se mostró muy contrariado por las formas y los tiempos y acabó negándose a hacerlo.

"Es la primera vez que me pasa. No tiene sentido hacerlo antes cuando voy a estar después del partido", comentó Djokovic en su lengua materna tras superar a Norrie, victoria que dio a Serbia el pase a las semifinales de la Copa Davis, en las que enfrentarán a Italia: "Todavía no he completado el control, pero ya he dado una muestra sangre. Me han avisado una hora y media antes de empezar y yo tengo mis rutinas previas a los partidos y no tengo que pensar en ese momento en dar sangre u orina".

Djokovic reconoció también que llegó a sentirse "perseguido" por el médico: "He discutido con él porque es algo que no me había pasado en 20 años de carrera. Se ha sentado en una de las esquinas y me ha seguido durante horas. Es indignante. Yo siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos. No hay nada que esconder, pero tiene que haber ciertos límites".

El campeón de 24 'Grand Slam' estaba tan indignado que incluso fue a hablar con el representante de la Agencia Mundial Antidopaje para dejarle clara su opinión: "Me dijo que lo querían hacer antes del partido porque después iba a ser demasiado tarde y para dar descanso a los jugadores. Y le contesté que el equipo ganador descansaba el viernes".

Una discusión en la que el aspirante a la Ensaladera llevaba parcialmente la razón, porque los ocho capitanes de las finales ya fueron informados por la ITF en una reunión el pasado lunes de la posibilidad de realizar test sorpresa por parte de la AMA antes o después de los partidos. Una práctica que, además, es habitual en el modus operandi de la ITF en sus competiciones, distinto a los torneos ATP o los 'Grand Slam'.