Lewis Hamilton desmiente a Christian Horner: "Red Bull se puso en contacto conmigo"

La Temporada 2023 de Fórmula 1 llega a su fin el domingo 26 de noviembre con el Gran Premio de Abu Dhabi. Ambos campeonatos están decididos y, aunque quedan algunas batallas por resolver, la más candente ha resultado ser un cruce de declaraciones entre Christian Horner, jefe de equipo en Red Bull y el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

El piloto británico renovó con Mercedes en verano y representará a los alemanes durante dos temporadas más. Durante los primeros meses del año, los rumores sobre el devenir de Hamilton eran diversos, aunque si no renovaba con la escudería alemana, se esperaba que se retirase tras el Gran Premio de Abu Dhabi o que fichara por Ferrari, en un movimiento sobre el cual el paddock ha especulado y fantaseado durante años.

Es por ello que las declaraciones de Christian Horner fueron tan impactantes: "Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la incorporación de Lewis. Nos han contactado varias veces. Más recientemente, a principios de año, hubo una consulta sobre si habría algún interés". El jefe de equipo de Red Bull también reveló que Hamilton habría negociado con Ferrari.

A pesar de que la perspectiva de juntar en una misma escudería a Verstappen con su archirrival sería una de las mejores noticias que los aficionados de la Fórmula 1 podrían recibir, Horner expresó su negativa: "No veo a Max y Lewis trabajando juntos. La dinámica no sería la adecuada. Estamos 100% contentos con lo que tenemos".

Hamilton respondió a las palabras de Horner este jueves en Yas Marina: "Realmente no sé de dónde ha salido esa historia. Quiero decir que sé que ha venido de Christian...", declaró el heptacampeón.

"No entiendo muy bien de qué ha hablado porque nadie, que yo sepa, de mi equipo ha hablado con él. Hace años que no hablo con Cristian".

"Sin embargo, (Horner) se puso en contacto conmigo a principios de año para reunirnos, pero nada más. Me limité a felicitarles por un año increíble y a decirles: 'espero poder pelear pronto contra ustedes en un futuro próximo'. Eso fue todo".

"Me llegaron cientos de mensajes y me di cuenta de que había uno de Christian para reunirnos y charlar al final de la temporada".

"Así que no estoy muy seguro, creo que sólo está removiendo las cosas".

Lewis Hamilton no ha dejado pasar la ocasión de darse bombo: "Me encantaría poder ser compañero de Max Verstappen”. "Aunque no creo que quiera que yo sea su compañero de equipo”.