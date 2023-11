Defensa a ultranza del arbitraje español de Medina Cantalejo: "Estamos muy satisfechos, ha habido muchísimo acierto"

El presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, ha hecho una defensa a ultranza del arbitraje español, con el que se mostró "satisfecho", y señaló la "evolución en positivo" del arbitraje femenino. Además, el máximo responsable de los árbitros españoles rechazó que los colegiados hagan ruedas de prensa tras los partidos y fue claro sobre el 'caso Negreira': "Estamos deseando que paguen los culpables".

El nivel del arbitraje español

"Dijimos que la anterior temporada había sido complicada y que el rendimiento de los árbitros era mejorable, pero lo que son estas jornadas estamos muy satisfechos por la labor y el rendimiento de nuestra plantilla", valoró Medina Cantalejo en la comparecencia del CTA para hacer balance del primer tercio de la temporada.

En este sentido, el dirigente ha apuntado respecto a los penaltis que "ha habido dos menos, pero han sido decisiones tomadas por los árbitros y acordes a las instrucciones dadas", pues "el criterio de no pitar 'penaltitos' se ha llevado a rajatabla".

"Ha habido un buen desempeño en las áreas" pese a algunos errores, ha resumido. "Quien me diga que las manos han sido un problema esta temporada, no está siguiendo la competición", ha añadido, recordando que solo "ha habido dos manos mal señaladas esta temporada tanto del campo como del VAR" y "solo se me viene a la cabeza un error manifiesto". De esta manera, "en el área se está funcionando bien, con algún error, pero con muchísimo acierto".

La 'sala secreta' del VAR

Preguntado por la sala paralela a la sala VOR, una estancia que muchos entrenadores desconocían, el presidente del CTA ha asegurado que "yo tampoco conozco las instalaciones de Can Barça, el Bernabéu o del campo del Atleti, ni de vestuarios", y ha recordado que "vosotros [la prensa] habéis visitado la sala" porque "se hizo una inauguración con la Liga".

"Si alguien piensa que hay un túnel donde nos metemos y aparecemos en la otra sala, y le decimos sottovoce a alguien 'pita el penalti'... la verdad es que desconoce un poco esto", ha añadido el dirigente, que ha detallado que existe "una sala de operaciones", en la que están "el VAR y el AVAR de reserva" además de la sala VOR, así como una sala de descanso. "Que los entrenadores lo sepan... es que los entrenadores, sinceramente, no tienen que saber si ahí hay tres personas, cuatro o 10", ha zanjado.

El arbitraje en la Liga F

Respecto al nivel arbitral en la Liga F, Medina Cantalejo ha señalado que ha habido una "evolución en positivo enorme" a pesar de que "ha habido jugadas muy llamativas", que ha atribuido "a lo mejor a una árbitra que no tiene la experiencia suficiente y se ha podido equivocar en un error de bulto".

"Pero que esa diferencia abismal entre calidad futbolística y el de las árbitras, este año ha sido un avance tremendo, y eso es gracias a Yolanda Parga y todo su equipo. Con un margen de mejora, admitiendo que ha habido errores, pero ha habido muchísimos aciertos", ha apuntado.

Ruedas de prensa de los árbitros

"No, no van a salir. Primero, porque le vais a preguntar por jugadas concretas, polémicas, y él no habrá tenido tiempo para visualizar nada. En segundo lugar, si sale, no le vais a tratar igual que a los jugadores, ni que a los entrenadores", ha dicho el presidente del CTA sobre la posibilidad de ver a los árbitros en ruedas de prensa.

Y ha explicado que, además, existe la posibilidad de que en una cuestión "él de su opinión" y después desde el CTA se opine "lo contrario" tras analizar la misma acción "con diferentes planos, tomas y conversaciones de VAR". "Imagínate", ha dejado caer el máximo responsable del arbitraje en España antes de recordar que ruedas de prensa de los árbitros "no hay en ningún lugar del mundo", que en Holanda "lo han tenido que quitar" y que en Francia se ha llevado a cabo únicamente "un programa piloto".

El 'caso Negreira'

Medina Cantalejo también se ha pronunciado sobre el 'caso Negreira' para dejar claro que "estamos deseando que definitivamente paguen los culpables", pues la investigación sobre los pagos del FC Barcelona al vicepresidente del CTA han hecho "mucho daño al arbitraje" y lo han dejado en "una situación muy grave que daña al arbitraje y al fútbol español".

El excolegiado dejó claro que le parecían "inapropiadas las apreciaciones" que se están realizando. "Si tienen pruebas, que lo castiguen ya, queremos que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva, y que quien lo haya hecho lo pague, sea Negreira, el FC Barcelona o quien sea. Si el juez tiene nombre y apellidos del árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague", subrayó.