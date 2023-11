Stoichkov critica duramente el 'Golden Boy' de Bellingham: "No ganó nada"

El exjugador del FC Barcelona Hristo Stoichkov ha sorprendido al mundo del fútbol con unas nuevas declaraciones sobre el ganador del 'Golden Boy 2023', Jude Bellingham. El búlgaro recalcó que "no" estaba de acuerdo con la decisión y criticó duramente al jurado que otorgó el premio al jugador del Real Madrid.

"Me gustaría saber qué ganó en 2023 con el Dortmund y el Real Madrid. No ganó nada...", añadió Stoichkov. El exfutbolista, de 57 años de edad, destacó que los goles de Bellingham con el conjunto blanco no han servido "para ganar ningún título" hasta el momento. Asimismo, quiso recordar la fatídica última jornada de Liga que tuvo el jugador inglés (no jugó ese encuentro por una lesión) durante la pasada campaña en Dortmund: "No pasó del empate a 2-2 frente al Mainz y adiós título por diferencia de goles...".

El búlgaro, además, recalcó a qué futbolistas le hubiese otorgado el premio como mejor jugador joven menor de 21 años: "Dado que Gavi no era elegible por reglamento (lo ganó la temporada pasada), habría recompensado a Musiala o Alejandro Balde".

No obstante, Hristo reconoció el "valor de Bellingham" sobre el terreno de juego y destacó la "clase y el cerebro" que tiene el jugador inglés: "Es una mezcla entre Kaká, Pogba y Laudrup. El futuro es suyo y peleará con Mbappé y Haaland por el próximo Balón de Oro".