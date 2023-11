Brendan Allen somete a Paul Craig en UFC Vegas 62

Brendan Allen continúa su imparable carrera hacia los primeros puestos del peso medio de UFC. Paul Craig no pudo con la emergente estrella de Carolina del Sur de 27 años, que se impuso en el segundo asalto gracias a un "mata león". Allen, por tanto, consiguió imponerse en el terreno de su rival, que es uno de los mejores especialistas en brazilian jiu jitsu de la gran liga estadounidense.

Durante el primer asalto el americano controló a Craig tanto arriba como abajo. De hecho, pudo terminar la pelea en ambos territorios donde conectó varias manos y algún codo que hicieron bastante daño a su rival. Eso sí, pese al control de Allen, Craig pudo llevarse el combate gracias a una llave en la rodilla que no consiguió encajar por muy poco.

Sin embargo, en el segundo asalto Allen colocó un 1-2 que casi noquea al escocés y a partir de ahí este se descompuso. Mareado y dolorido Craig ya no podía defenderse tan bien con su brazilian jiu jitsu y al final acabó sometido.

Con esta sumisión Brendan Allen suma cuatro consecutivas en UFC, 13 en el total de su carrera. Teniendo en cuenta que en esta velada ya estaba protagonizando el evento estelar es probable que UFC ya se plantee emparejarle con rivales de bastante nivel, como Jared Cannonier o Robert Whittaker, que son los que el propio peleador pidió.

"Soy un hombre de palabra, esto es lo que hago. Necesito el cinturón, creo que me lo merezco. Tenía que ganar a Craig y que he ganado. A cualquiera que me pongan le voy a ganar. Quiero mi pelea por el título. No me importa pelear con Whittaker, contra Cannonier y luego luchar por el cinturón", señaló Allen al terminar la pelea.