Este es el consejo de Khabib Nurmagomedov para los luchadores de MMA

Khabib Nurmagomedov está considerado como uno de los mejores luchadores de MMA de la historia. El ex campeón de UFC se retiró invicto en 2020 con un récord de 29 victorias. Posteriormente, ha seguido vinculado al mundo de las artes marciales mixtas como entrenador, entre otros, de Islam Makhachev -actual campeón de peso ligero de UFC-.

En el siguiente vídeo, el daguestaní ofrece a sus alumnos un consejo fundamental para la lucha en MMA: el trabajo de piernas. "Si se te están cansando más los brazos que las piernas, lo estás haciendo mal. Tus piernas te deben estar quemando de tanto movimiento, apretar y presionar. Luchar no es sólo brazos. Inicias con piernas y finalizas la técnica con los brazos", explica el ex peleador de UFC.

"Si aquí no trabajas tus piernas, en una pelea te vas a cansar, porque no estás acostumbrado", continúa Khabib. "Si las trabajas constantemente de distintas maneras, serán como pinzas y tendrás las manos libres: te podrás sostener y finalizar tu pelea". No en vano, durante su carrera deportiva como luchador de MMA, el daguestaní consiguió finalizar en 19 ocasiones, once de ellas por sumisión.

"Si lo trabajas más con los brazos, sólo lo vas a apretar y no podrás finalizar. Si es una pelea de cinco rounds, vas a tener las manos cansadas y perderás velocidad", concluye Nurmagomedov, tan hábil como maestro como lo fue dentro del octágono.

El luchador ruso se convirtió en campeón de peso ligero UFC en 2018 tras vencer a Al laquinta por decisión unánime en UFC 223. Posteriormente, defendió con éxito el cinturón hasta entre ocasiones contra Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Gaethje, a quienes venció por sumisión.