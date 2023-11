Strickland, campeón del peso medio de UFC: "Soy un millón de veces mejor que Du Plessis"

El nuevo rey del peso medio, Sean Strickland, tiene recados para buena parte de la división, sobre todo para aquellos que quieren derrocarlo. Es el caso de Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev, a los que el estadounidense considera rivales menores. Ahora bien, en la (cuestionable) baremación del estadounidense el checheno está por debajo del sudafricano, que será su próximo rival en UFC 297.

Así lo ha afirmado recientemente en una entrevista publicada en Youtube donde Strickland ha dicho que Du Plessi es mejor que Chimaev. "Creo que Dricus tiene un estilo tan particular que es bueno. Está claro que soy un millón de veces mejor que él, lo sé porque entreno con tipos con los que él ha peleado. Sé quién es pero ya digo que pelea tan raro que es bueno. Será una maldita guerra", ha declarado.

No quiere a Chimaev

Por otro lado, el campeón del peso medio no ha querido dejar pasar la ocasión para decir que, desde su punto de vista, Chimaev todavía no se merece pelear por el título. "Chimaev, no se merecía pelear por mi cinturón. Todos lo sabemos. La única razón por la que Chimaev habría conseguido la oportunidad es porque vende muchas entradas. Eso es todo", ha recalcado Strickland.

A poco más de dos meses para UFC 297 Strickland reconoce que está contento de que su primera defensa sea contra Du Plessis. "En última instancia estoy contento con Dricus. Será una gran pelea y estoy feliz de que UFC haya hecho lo correcto. Él era el siguiente en la fila, se lo merecía. UFC ha estado haciendo muchas tonterías últimamente, sobre todo con las clasificaciones. Eso ha estado mal. Necesitamos volver a un deporte profesional donde las clasificaciones importen porque si siguen así las clasificaciones no van a significar nada", ha afirmado el campeón en referencia a las últimas polémicas protagonizadas por quienes negocian las peleas de UFC. Sea como sea, Strickland parece que no quiere a Chimaev y es probable que haga bien.