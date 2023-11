Conor McGregor no volverá hasta julio a UFC

El entrenador de Conor McGregor, John Kavanagh, ha asegurado en una entrevista que su discípulo no estará listo para volver a la competición hasta julio. Se cierran así los rumores que situaban a la estrella irlandesa en la cartelera estelar de uno de los eventos de MMA más esperados de 2024, UFC 300.

“Sé que está entrenando duro con algunos compañeros, pero no volverá hasta julio. Sé que esto puede resultar decepcionante para algunos pero es un simple retraso. No se acaba el mundo por esto. Son solo un par de meses más. No es lo ideal aunque lo importante es que está disfrutando de los entrenamientos en este momento”, ha afirmado Kavanagh en el programa de Ariel Helwani.

Problemas de salud mental

Por otro lado, Kavanagh ha reconocido que ha llegado a estar preocupado por la salud mental de McGregor. Con esto, su entrenador se suma a la larga lista de profesionales de las MMA que han puesto sobre la mesa este grave problema que tanto afecta tanto a luchadores y a la sociedad en su conjunto. "Bueno, sí, yo también estaba preocupado por su salud mental, no voy a mentir. De todas formas, al escucharlo hoy le veo mejor con este grupo de compañeros. Quizás estaría mejor más cerca de la competición de alto nivel pero al menos está entrenando y eso es muy importante", ha señalado el entrenador.

Los problemas de salud mental ya han dejado momentos dramáticos dentro de las MMA. Conviene no olvidar, por ejemplo, el caso de Victoria Lee o las palabras de Paddy Pimblett, que después de ganar a Jordan Leavitt quiso visibilizar el tema tras perder a un amigo. “Existe el estigma en este mundo de que los hombres no podemos hablar. Escucha, si eres un hombre y sientes demasiado peso sobre tus hombros… por favor habla con alguien, habla con cualquiera”, dijo en aquel momento.