Las cinco razones que explican el bajón de Alcaraz: "Tengo que mejorar para llegar mejor a este momento"

Carlos Alcaraz exprime esta semana en el Torneo de Maestros las últimas gotas de su tenis. El murciano no es capaz de reencontrarse con el nivel alcanzado este verano y, tras el batacazo en el primer partido de las ATP Finals, piensa ya en analizar la inesperada bajada de rendimiento de este tramo final del curso y trabajar para volver a pelear por todos los títulos.

"El año está siendo muy largo y exigente. Tengo que mejorar para llegar en mejores condiciones a este momento de la temporada", reconoció este martes abatido por la derrota ante Zverev, en una rueda de prensa en la que desgranó las cinco claves de su evidente desvanecimiento en la pista.

1. La fatiga mental

"Si quiero ganar este torneo alguna vez tengo que mejorar y llegar a este punto del año tranquilo, bien y con ganas de ganar todo. Este mal momento lo achaco al cansancio mental", apuntó incisivo el murciano al principal motivo de esta mala racha en la que ha encadenado, por primera vez en su carrera profesional, tres derrotas seguidas.

Lo cierto es que, más allá de sus palabras, el cansancio mental es una de las claves que no han pasado desapercibidas para los seguidores del tenista de El Palmar (Murcia). Ya no luce su habitual sonrisa en pista, comete errores inverosímiles y casi no queda rastro de su juego 'filigranero'. Su semblante es el rostro de la fatiga, y su desesperación en determinados lances de los partidos la consecuencia de esta.

2. El desgaste físico

El desgaste físico es una de las críticas más reiteradas hacia el pupilo de Juan Carlos Ferrero por las grandes figuras de este deporte. Sus estiradas, los puntos eternos, y el hambre de atacar todas las bolas han sido señalados como esfuerzos excesivos y peligrosos, y eso, unido a la carga de partidos, le ha pasado factura en más de una ocasión.

Me encantaría estar en mejor forma

El curso pasado ya se perdió las ATP Finals por molestias, las mismas que arrastró a principios de enero y le costaron la disputa del Open de Australia. Este año se perdió Montecarlo y también renunció a Basilea por una lesión en la fascia plantar, síntomas de un desgaste señalado por el propio tenista: "Me encantaría estar mejor de forma, en una mejor que hoy al menos", lamentó este martes tras su partido oficial número 74 de este 2023.

3. La dificultad de adaptación

La acumulación de prácticamente todos los partidos de cada torneo que disputa supone una traba extra para Alcaraz. El murciano apenas goza de tiempo para entrenar en el siguiente torneo desde que termina su participación en el anterior, y la falta de uniformidad de las pistas y las bolas también es un reto extra que lastra su estado de forma.

Hemos jugado con 20 o 21 bolas distintas

"Esta superficie es la más rápida del año, eso es seguro. No sé por qué ponen este tipo de superficie al final del año porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura es mucho más lenta", contestó Alcaraz a las preguntas de la prensa al respecto antes de señalar también a las pelotas. "Creo que hemos jugado con 20 o 21 bolas distintas en todo el año. Es una locura. Hay muchos jugadores lesionados por esto", clamó.

4. La pérdida de consistencia

"Me ha faltado consistencia", reconoció 'Carlitos' tras su derrota en un duelo "muy difícil y parejo" ante Zverev en el que dispuso de varias bolas de break desaprovechadas. La suma de la fatiga física y el desgaste mental no permiten a la joven estrella del tenis mundial ver el tenis con la clarividencia de la que suele hacer gala, y eso es lo que marca la diferencia entre cualquier tenista del circuito y el mejor, Novak Djokovic.

Me fijo en Djokovic, él nunca regala

Así lo aseguró el mismo Alcaraz: "He tirado varios puntos fuera a la primera. Me fijo en Djokovic, y él nunca te regala la primera. Eso es lo que tengo que mejorar", analizó.

5. La obsesión por el N.º1

Las propias declaraciones del pupilo de Juan Carlos Ferrero desvelan la fijación de Carlitos con su gran rival. Los dos han jugado al 'ratón y el gato' todo el año, aunque al final ha sido el único miembro en activo del Big Three quien se ha llevado la palma.

No aproveché mis opciones de ser N.º1

"Tuve mis opciones de ser N.º1 en el último torneo que he jugado y no las aproveché. Todo lo que puedo decir es que se lo merece y que lo lucharé el año que viene", llegó a subrayar después de que Djokovic certificara definitivamente su primera plaza hasta final de 2023. Unas palabras que esconden entre líneas la presión de las expectativas, otro peso muerto cargado en la espalda de Carlitos en una recta final a la que ha llegado con las fuerzas justas para sostenerlas todas.