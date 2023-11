Alcaraz desvela el detalle que aprendió de Djokovic y que no supo aplicar en su derrota ante Zverev: "Nunca te la regala..."

Carlos Alcaraz arrancó con un batacazo ante Zverev su andadura en el Torneo de Maestros (oficialmente ATP Finals) en un partido trabado y marcado por su falta de consistencia. Tras él, el murciano analizó en rueda de prensa la clave de su derrota, y desveló un importante aprendizaje que obtuvo de Djokovic y que no pudo aplicar en la cita de este martes.

El murciano estuvo falto de ritmo, errático e incluso desesperado este martes en la pista dura de Turín donde se miden los ocho mejores jugadores del curso. No pudo con la solidez al servicio de Zverev, y cometió un error que podría haber evitado con esa 'enseñanza' de Djokovic.

"Me ha faltado consistencia. Entre el final del segundo set y el inicio del tercero he tirado varios puntos fuera a la primera", respondió el joven tenista de El Palmar (Murcia) al ser preguntado por la derrota. Más allá de ello, 'Carlitos' profundizó en el detalle que siempre ha admirado del N.º1 del circuito masculino: "Me fijo en Djokovic, y él nunca te regala la primera. Eso es lo que tengo que mejorar", aseveró.

Posteriormente, el español se deshizo en elogios hacia su gran rival, el hombré que recogió el trofeo del N.º1 mundial de 2023 antes del inicio del duelo entre el murciano y el español. "Se lo merece, por supuesto. Ha ganado tres de los cuatro Grand Slams y ha llegado a la final del otro. Solo ha perdido cinco partidos en todo el año, es increíble. Todo lo que puedo decir es que se lo merece y que lo lucharé el año que viene", sentenció.

Tras la derrota ante Zverev, Carlos Alcaraz deberá ganar los dos partidos restantes de la round robin ante Andrey Rublev y Daniil Medvedev si quiere hacerse un hueco en las semifinales del último torneo del año.