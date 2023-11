Crisis deportiva en el Sevilla... con José María Del Nido al acecho de la presidencia

Son días complicados para el sevillismo, con una temporada que no está yendo como se esperaba con un entrenador destituido, su sustituto cuestionado, la cabeza de la Liga muy alejada y último en su grupo de la Champions.

El mal inicio de campaña del Sevilla le costó el puesto a José Luis Mendilibar, al que no logró salvar ni siquiera la Europa League conquistada apenas unos meses antes. Sin embargo, a Diego Alonso no le está yendo mejor: el entrenador uruguayo no conoce la victoria en el torneo doméstico (cuatro empates seguidos) ni en Europa (dos derrotas ante el Arsenal), lo que le ha dejado en una situación ciertamente comprometida.

El derbi ante el Betis pudo haber dejado aún más tocado al técnico charrúa, pero un golazo de Rakitic salvó al Sevilla. Eso sí, la superioridad durante el partido de los verdiblancos no pasó desapercibida para la afición hispalense, que despidió a sus jugadores señalando al palco: "Directiva, dimisión", se escuchó en la grada.

Y mientras, José María del Nido Benavente está al acecho. El que fuera presidente del Sevilla entre 2002 y 2013 y ahora máximo accionista del club ya ha anunciado en varias ocasiones su intención de recuperar su puesto y su proyecto ya está en marcha.

Para empezar, Del Nido presentó este lunes a Antonio Gallego para su Consejo de Administración si vuelve a hacerse con el control de la entidad nervionense. "Llevamos tiempo trabajando en un proyecto ilusionante y de futuro que queremos que los sevillistas vayan conociendo. Es vital un cambio en la directiva para sacar al equipo de una situación muy peligrosa y recuperar al Sevilla que conseguimos que fuera nombrado mejor club del mundo en 2006 y 2007".

"En los últimos tres años se han perdido 85 millones de euros jugando la Liga de Campeones. Hemos perdido el 87% de los fondos propios acumulados durante toda nuestra existencia. O se mete la cizalla y se empieza a recortar gastos o entramos en causa de disolución", avisó el expresidente en una entrevista en la Cadena Cope.

Del Nido considera que la junta directiva de José Castro "tiene las horas contadas" e hizo una promesa. "Vamos a configurar nuevamente el mejor Sevilla de la historia, sin posibilidad de fracaso", aseguró el expresidente.

Las fechas clave son los días 4 y 5 de diciembre, cuando el Sevilla celebrará su próxima Junta General Ordinaria de Accionistas. "Si lo cogemos ese día, en 100 días no conoce mi Sevilla ni la madre que me parió", agregó Del Nido.

El máximo accionista del club explicó su plan si recupera el control de la entidad: "El Sevilla tendrá un Consejo de Administración que sirva al club y no que se sirva de él. Estará compuesto por sevillistas y profesionales del máximo nivel, como merece un club de élite que va a volver a ser temido y a codearse con los grandes clubes de Europa".