"El fútbol sufre una crisis sin precedente, o reaccionamos o no sobrevivirá": Florentino Pérez defiende la Superliga

El Real Madrid ha celebrado este sábado sus Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria, en las que se ha propuesto el nombramiento de José Martínez Sánchez 'Pirri' como presidente de honor y de llamar Ciudad Real Madrid Florentino Pérez a la ciudad deportiva de Valdebebas.

En ellas, el presidente del conjunto blanco ha defendido la creación de la Superliga con la intención de salvar el fútbol, pues a su parecer "sufre una crisis sin precedente, muy grave". "O reaccionamos, o no sobrevivirá como lo conocemos ahora", ha afirmado Florentino Pérez.

"El principal problema son una serie de gestores que no piensan en los aficionados. El fútbol europeo no pertenece a la UEFA y el español, al presidente de LaLiga. Por eso, la Superliga es más necesaria que nunca, ofrecería el mejor fútbol de clubes del mundo. Y exijo más normas al Fair Play Financiero, lo que algunos clubes incumplen sin consecuencia alguna. Esta situación no es estable, no puede serlo", ha explicado el presidente del Real Madrid ante sus socios.

El mandatario ha denunciado las "campañas constantes de manipulación" que ha sufrido la Superliga y se ha reafirmado en que "su único objetivo es fortalecer el fútbol europeo... y sin privilegios ni exclusiones. Basado en la meritocracia".

Florentino también ha cargado con el nuevo formato de la Champions, el cual considera "insólito, absurdo, sin sentido futbolístico. Sin partidos a ida y vuelta y con más encuentros. Absurdo".

De la UEFA ha dicho que "solo les importa los intereses de quienes gobiernan este sistema, gestiona el fútbol sin transparencia y sin innovar". Y ha hecho una curiosa comparación para explicar lo que cree que está pasando en el mundo del fútbol: "Kodak fue líder en fotografía, pero fue a bancarrota por no saber modernizarse. El fútbol no es distinto a ellos. Si no avanzas, te superan. Es evidente; cada año es más evidente".