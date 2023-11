Florentino Pérez, desatado en la Asamblea del Real Madrid: carga contra la UEFA, LaLiga, los árbitros, Laporta y el 'caso Negreira'..

El Real Madrid ha celebrado este sábado sus Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria y el momento más álgido del encuentro ha sido el discurso que ha pronunciado Florentino Pérez, que se ha llevado un atronador aplauso de los socios blancos después de cargar duramente contra la UEFA, LaLiga, el precio del fútbol en la televisión, el "madridismo sociológico" del que habla Joan Laporta y el 'caso Negreira'.

El presidente del Real Madrid no ha dejado pasar la oportunidad de dar su sincera opinión sobre todas las polémicas que actualmente rodean el mundo del fútbol.

Superliga

"El fútbol sufre una crisis sin precedente, muy grave. O reaccionamos, o no sobrevivirá como lo conocemos ahora. El principal problema son una serie de gestores que no piensan en los aficionados. El europeo no pertenece a la UEFA y el español, al presidente de LaLiga. Por eso, la Superliga es más necesaria que nunca, ofrecería el mejor fútbol de clubes del mundo. Y exijo más normas al Fair Play Financiero, lo que algunos clubes incumplen sin consecuencia alguna. Esta situación no es estable, no puede serlo".

Cambio de formato en la Champions

"La Superliga ha estado sufriendo campañas constantes de manipulación, asegurando que nos queremos ir de las competiciones nacionales, lo cual es falso. Serían compatibles. Su único objetivo es fortalecer el fútbol europeo... y sin privilegios ni exclusiones. Basado en la meritocracia. El año que viene cambia la Champions, hacia un formato insólito, absurdo, sin sentido futbolístico. Sin partidos a ida y vuelta y con más encuentros. Absurdo"

La gestión de la UEFA

"Sólo les importa los intereses de quienes gobiernan este sistema. La UEFA gestiona el fútbol sin trasparencia y sin innovar. Sin saber cómo hacer frente a deportes en constante crecimiento, como el Americano y a los digitales, que atraen al público más joven. Kodak fue líder en fotografía, pero fue a bancarrota por no saber modernizarse. El fútbol no es distinto a ellos. Si no avanzas, te superan. Es evidente; cada año es más evidente"

El fútbol en televisión

"Debemos abaratar el fútbol televisivo. Es un sinsentido cobrar más de 100€ y hacer a la gente pagar el 10% del sueldo mínimo por verlo. Es absurdo. No pensar en los aficionados. Y, encima, para ofrecer cada vez un peor producto. El 21 de diciembre conoceremos el resultado del TJ del fútbol europeo sobre este asunto,. Confiamos en las 15 personas de la más alta sala que van a decidir el futuro de este deporte. El destino del fútbol".

La crisis del arbitraje

"Nadie sabe quién traza las líneas del VAR o qué frame se elige para ello. Esto es una constante y genera dudas sobre el arbitraje. Y ahora, LaLiga y sus últimas actuaciones ante el Madrid. Son de tal gravedad... que buscan atentar contra el patrimonio personal del club".

El trato de LaLiga

"Somos 100.000 socios y los sufrimos. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Depotre para inhabilitar a presidentes... y no hace falta tener mucha imaginación para saber a quién querían poner. La Audiencia Nacional ya ha declarado ilegales estas sanciones"

"Tres cosas. La CVC, con la que buscaron quitarnos durante medio siglo un 11% de nuestros derechos audiovisuales... sin que nos enteráramos. Nos dimos cuenta por la prensa y porque gente honrada nos informó. Esta operación era un gran negocio para su gestor y una desgracia para el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Athletic nos negamos, señalamos que eso era ilegal. Y allí mismo informaron de cambios... que también son ilegales y lo señalamos, pese a no estar acogidos".

"LaLiga contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga. Y ya de paso, inhabilitarnos. Quiero agradecer a los partidos políticos, principalmente a los dos más grandes, por entendernos y no apoyar. Y eso, pese a la bochornosa amenaza de huelga patronal... ridículo el mensaje que se publicó en los partidos. Al final, tampoco fueron a la huelga".

La relación de los clubes y LaLiga

"¿A alguien le parece normal que no formemos parte de la Comisión Delegada de LaLiga? ¿Qué no nos dejen ver lo que se paga a cada club por otros conceptos? Lo hemos exigido y se nos niega. LaLiga no debería ocultar lo que paga a cada club, por ejemplo; si organiza un partido amistoso o pone su logo en vallas publicitarias... ¡Pues todo esto lo hace sin transparencia! Sin decir cuánto paga a cada uno por cada cosa y en base a qué criterio".

"LaLiga no debería tener esta relación con los clubes, porque no va dentro de sus funciones. ¡Pero si cruza esa frontera, deberá ser con luz y taquígrafo! Todos los clubes deberíamos conocer los movimientos. Pero es imposible, no lo permiten. Volveremos a pedir información y les contaremos su respuesta. Lo reconozco: estamos muy preocupados".

El 'Caso Negreira'

"Quiero ser breve porque es un tema que está en manos de los jueces y debemos ser respetuosos con los tiempos y plazos. Pero no es normal que se hayan pagado casi 8 millones de euros al segundo de los árbitros... y por eso el club se ha personado como acusación. No sólo eso, por eso estamos admitidos como parte perjudicada. Es un caso de enorme gravedad. Enorme".

El "madridismo sociológico" que denuncia Laporta

"Lo correcto sería 'madridismo sociológico universal' (aplausos). Porque existe. Este es el único club del mundo con más de 500 millones en redes sociales. Una gigantesca legión de aficionados en todo el planeta. Sí, esto es el madridismo sociológico universal. Fuimos el único club fundador de la FIFA en 1904 y promotor de la creación de la Copa de Europa en aquella reunión histórica, en París, aquel 1955. El mejor club del Siglo XX y excelentemente posicionado para repetir en el XXI".

"Claro que existe, es fruto de nuestros valores inquebrantables. Y lo hace gracias a gente como Bernabéu, Gento, Di Stéfano o Santamaría. A base de trabajo, esfuerzo y espíritu, ya son 14 Copas de Europa. Este es el madridismo sociológico universal, un fenómeno digno de estudio y muy difícil de igualar. Esto es el Real Madrid, el mejor club de la historia. Muchas gracias".