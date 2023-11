El gran misterio de LaLiga: ¿qué pasa con Arda Güler?

El debut de Arda Güler con el Real Madrid tendrá que esperar... aún más. El estado de forma del joven turco es el gran misterio de LaLiga. Todo parecía indicar que ya estaba recuperado de su lesión de rodilla, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero a pesar de entrar en las dos últimas convocatorias de Ancelotti, ha vuelto a caer.

El centrocampista de 18 años se ha perdido los dos últimos entrenamientos con el grupo, volviendo a entrenarse en solitario. Parece que habrá que tener más calma aún con la recuperación total de Güler, algo con lo que ya contaba el entrenador italiano.

"Estamos teniendo cuidado con él. Ha empezado a entrenar después de una lesión muy larga. Tendrá su tiempo cuando esté al 100%", afirmó Ancelotti tras la victoria del Real Madrid ante el Sporting de Braga, donde no le dio minutos a pesar de tener la oportunidad.

Y el propio Ancelotti ha confirmado la recaída de Arda en la rueda de prensa de este viernes: "La primera lesión fue una rotura de menisco que ya tuvo el año pasado. Fue operado y como muchas veces pasa, te cambia la postura con la otra pierna y puede pasar que en la recuperación puedas tener problemas musculares. Es lo que le ha pasado".

Sin embargo, el entrenador del Real Madrid tiene claro que "su futuro es lindo, bonito", pues cree que "es un jugador de gran talento". Mientras tanto, entiende que "esté decepcionado, pero es solo un problema muscular".

"Tengo la experiencia personal de que paré dos años cuando tenía 21 y luego he vuelto. El futuro de Güler no está en duda. Es solo un momento y espero que pueda recuperar después del parón", ha sentenciado Ancelotti.

El Real Madrid ya contaba con la idea de no correr ningún riesgo con Güler. No ha jugado ni un solo minuto, por lo que no tiene ritmo de competición. Su último partido lo jugó en junio y, por tanto, una vez se recupere de nuevo, el club quiere que su regreso sea progresivo para evitar males aún mayores.