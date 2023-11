El Real Madrid se cansa de Mbappé: no le fichará aunque no renueve con el PSG

Parecían dos caminos destinados a cruzarse para conquistar el fútbol mundial, pero el Real Madrid ha cerrado la puerta definitivamente a Kylian Mbappé y no habrá final feliz en la turbulenta historia del fichaje del francés por el equipo con el que soñaba de niño.

Esa ilusión que el madridismo sentía por ver al delantero galo de blanco, a cuenta de las declaraciones de amor al Madrid en su cómic y de esa imagen suya en su habitación, decorada con fotos del conjunto blanco y Cristiano Ronaldo, se ha desvanecido a base de desplantes —sobre todo, su polémica renovación con el PSG— del capitán de Les Bleus al club, lo que ha generado dudas en la afición entorno a su fichaje.

Pero ese no es el único motivo —ni el principal— por el que el Real Madrid ha descartado la incorporación de Mbappé, apunta Cadena SER, sino dos aspectos de su plan deportivo que la entidad madridista sigue a rajatabla desde hace unos años: la escala salarial y la política de fichajes.

El fichaje de Kylian no le saldría nada barato al Real Madrid, pese a llegar libre, y es que el campeón del mundo percibiría una importante prima de fichaje. Eso, si no firma un nuevo contrato con el PSG. Y a esa cuantiosa suma hay que sumarle su sueldo, porque el atacante no cobraría menos de 20 millones de euros de blanco. Una cifra que se saldría de la estructura que actualmente maneja el club que preside Florentino Pérez.

Su llegada, por otro lado, supondría saltarse la apuesta del club por las estrellas emergentes, pues Mbappé ya es un futbolista contrastado a pesar de su juventud —cumplirá 25 años en diciembre—. Los fichajes de los últimos años confirman que el Real Madrid va en otra dirección: Vinícius y Rodrygo llegaron con la mayoría de edad, Bellingham firmó pocos días antes de cumplir los 20, y ató a Endrick con 16.

Todo ello sin olvidar que hace apenas unos días el club desmintió estar trabajando en la incorporación del francés de cara a la próxima temporada con un escueto comunicado: "Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG", zanjó. ¿Será este el fin del 'culebrón Mbappé'?