Al Khelaifi responde al comunicado del Madrid sobre Mbappé: "Ni lo he leído, a nosotros solo nos interesa nuestro trabajo"

El culebrón Mbappé continúa, sobre todo desde que hace unos días el Real Madrid emitiese un comunicado para desmentir los rumores que afirmaban que estaban contactando con el jugador parisino. Ahora, el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha hablado sobre ello en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

"Kylian es el mejor del mundo, sin duda. Es genial. Tiene efectos positivos para nuestros jóvenes y tenemos claro que construimos nuestro futuro con él", ha afirmado el empresario catarí, dejando claro que el futuro de Mbappé está en el PSG.

"Kylian es un jugador que está en una forma impresionante y que sigue demostrando cada semana. Es el mejor jugador del mundo y no hay más que decir. Ha jugado a su edad dos finales del Mundial y ha conseguido marcar un hat-trick en una de ellas. Para nosotros es un jugador importantísimo por todo lo que significa", ha añadido.

Además, ha sido claro con el escrito del club blanco y le ha lanzado un dardo: "No he visto el comunicado del Madrid ni lo he leído. A nosotros solo nos interesa nuestro trabajo y no lo que hagan los demás".

"Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG", rezaba el comunicado del equipo blanco.