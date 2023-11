Piqué prefiere no opinar sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso: "Es muy complejo y la gente lo mezcla todo"

Acostumbrado a estar siempre en el ojo del huracán en su etapa como jugador por su polémico carácter, Gerard Piqué no ha aprovechado su retirada de los terrenos de juego para escapar de la controversia y este miércoles ha dado su opinión sobre el 'caso Rubiales'. "Es un tema muy complejo", ha señalado el ex del Barça.

"Podríamos estar dos horas hablando del tema porque son muchas cosas en una, la gente lo mezcla todo y es un tema que es muy sensible", ha añadido Piqué tras revelar en El món de RAC1 que sí ha hablado con Luis Rubiales tras su beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial, "pero no en profundidad".

El presidente de la Kings League ha desgranado entonces su punto de vista sobre el asunto. "La gente es muy política, se pone muy pasional", señala, y para él, "debemos quitarle esta pasión y al final debemos explicar lo que hay de verdad".

"Es complicado tocar este tema porque la gente se lo toma a pecho y es un tema muy personal", ha finalizado Piqué, investigado por el juzgado de Primera Instancia número 4 de Majadahonda por administración desleal y corrupción en los negocios junto a Rubiales por el 'caso Supercopa' —el acuerdo cerrado con Arabia Saudí con la participación de la empresa del exfutbolista para llevar allí dicha competición—.

El momento del Barça

El que fuese defensor del FC Barcelona desde 2008 hasta 2022 también ha analizado el momento deportivo que atraviesa la entidad culé, para quien Xavi Hernández es el técnico adecuado: "Xavi lleva muchos años en la casa, la conoce como nadie, ha mamado el modelo de juego, y ahora mismo no hay ninguno mejor que él para intentar darle la vuelta".

Respecto a la posibilidad de verle algún como presidente del Barça, Piqué no lo ha descartado, "porque a veces siento que al club le debo muchísimo y, si me necesitara, me gustaría ayudarlo de alguna forma", aunque "ahora mismo no lo tengo en mi cabeza". En este sentido, el exjugador ha señalado que "ser presidente del Barça es dedicación, sacrificio, es una responsabilidad muy grande".