Endrick podría superar a Ronaldo como cuarto debutante más joven con Brasil

Un aura especial rodea a Endrick como ha hecho a lo largo de la historia con los jugadores llamados a marcar una época en el fútbol mundial. Ese es el camino que ha empezado a recorrer la joven perla brasileña, que ha ido dejando a su paso innumerables récords de precocidad rotos.

La llamada de la selección brasileña —para los partidos de clasificación al Mundial 2026 ante Colombia y Argentina— ha sido el último logro conseguido por el delantero del Palmeiras, que de debutar con la canarinha se convertiría en el cuarto jugador más joven de la historia en hacerlo con 17 años y tres meses.

Delante de él solo quedarían O Rei, que jugó su primer partido con el combinado nacional en 1957 con 16 años, ocho meses y 15 días; Edu, en 1966, con 16 años y 10 meses; y Coutinho en 1960, con 17 años y 28 días. Y superaría a otra leyenda: Ronaldo Nazário, que lo consiguió con 17 años, seis meses y dos días.

También dejaría atrás a la estrella brasileña más reciente, Neymar, que debutó con la Verdeamarela con 18 años, seis meses y cinco días, y al futbolista llamado a ser su principal competidor por el trono de la Liga, Vitor Roque —flamante fichaje del Barça—, que actualmente ocupa el décimo lugar entre los debutantes más jóvenes con 18 años y 25 días.

"Es un jugador que tiene potencial para ser uno de los grandes talentos. No sabemos si se va a confirmar. No es una presión. Es un premio y una visión de futuro sobre lo que este chico puede llegar a ser. Un niño nacido en 2006 produciendo lo que está produciendo me llama la atención. Y en este momento vive su mejor momento", apuntó Fernando Diniz, seleccionador interino de Brasil, sobre Endrick.

Sus números dejan claro que Diniz sabe de lo que habla, pues el '9' es el segundo máximo goleador del mundo con menos de 18 años, con 14 tantos, solo por detrás del serbio Milos Lukovic, que acumula 27 goles y cumplirá los 18 años en 11 días. Y es el futbolista menor de edad que más goles acumula en la historia de la Liga brasileña, con 11 goles (ocho en el Brasileirao, uno en la Libertadores y dos en el Paulistao) con los que supera los 10 de Neymar, los nueve de Jô, y los ocho de Rodrygo.

A estos datos se suma que Endrick es el debutante y el goleador más joven de la historia del Palmeiras, con 16 años, dos meses y 15 días y 16 años, tres meses y cuatro días, respectivamente. También es el cuarto goleador más joven de la historia de la Libertadores —el primero del Palmeiras—con 16 años, 10 meses y 16 días.