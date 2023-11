Xavi se pone serio tras la "falta de intensidad" de su equipo ante la Real Sociedad: "Los primeros 25 minutos son inaceptables"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, compareció en la rueda de prensa después de la victoria de su equipo ante la Real Sociedad (0-1) con un gol en el último minuto del jugador uruguayo Ronald Araujo. El técnico de Terrassa reconoció el "sufrimiento" y la complejidad de jugar ante un equipo como el de Imanol Alguacil.

"La victoria sabe espectacular. No hemos estado bien, hemos sufrido y nos ha durado poco el balón. Ellos pusieron la intensidad y la presión. El fútbol, a veces, es inexplicable", añadió el entrenador catalán, que además hizo referencia al partido de la semana pasada frente al Real Madrid: "La semana pasada merecíamos la victoria y perdimos, y hoy, ganas".

No obstante, recalcó el gran juego desplegado por parte de la Real Sociedad e hizo autocrítica después de observar cómo el conjunto de Imanol fue "superior" durante gran parte del encuentro imponiendo una "intensidad" mayor: "Los primeros 25 minutos son inaceptables. Este no es el camino. La victoria no te la esperas".

Asimismo, Xavi Hernández reconoció que la derrota en el Clásico frente al Real Madrid (1-2) les "afectó" más de lo que pensaban: "Nos ha afectado la resaca postclásico. Hoy es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Es inaceptable y no puede ser, aunque ha sido una victoria de oro. Estoy seguro de que será un punto de inflexión".