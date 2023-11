El Mainz alemán despide a El Ghazi por su apoyo a Palestina: "No es nada comparado con el infierno en Gaza"

El Mainz, conjunto alemán que actualmente milita en la Bundesliga, ha decidido finalmente despedir a Anwar El Ghazi, futbolista neerlandés con trascendencia marroquí, por apoyar a Palestina en el conflicto armado que mantiene con Israel.

Durante el pasado 17 de octubre, el jugador había publicado un mensaje que no gustó nada en el club germano, por lo que decidieron actuar de forma inmediata y sancionar a El Ghazi. Días después, el Mainz anunció que su futbolista se había arrepentido e iba a volver a la tónica habitual de los entrenamientos del equipo. Sin embargo, el jugador nacido en Barendrecht (Países Bajos) desmintió dicho comunicado y acusó a su club de mentir: "No me distancio de lo que dije y apoyo, hoy y hasta mi último aliento, a la humanidad y a los oprimidos".

A raíz de esta situación, y tras "estudiar" el caso jurídicamente, el conjunto alemán ha decidido dar el paso y despedir a El Ghazi. "FSV Mainz 05 pone fin a la relación contractual con Anwar El Ghazi y despidió al jugador con efecto inmediato el viernes. El club toma esta medida ante las declaraciones y publicaciones del jugador en las redes sociales".

pic.twitter.com/VOPqfhD19Q — Anwar El Ghazi (@elghazi1995) November 1, 2023 /?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style="background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> /?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style="background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

Tras hacerse oficial el despido, El Ghazi ha querido responder a través de Instagram la decisión de su equipo. Además, en dicha publicación volvió a mostrar su apoyo a Palestina: "Defiende lo que es correcto, incluso si eso significa estar solo. La pérdida de mi medio de vida no es nada en comparación con el infierno que se está desatando sobre los inocentes y vulnerables en Gaza. Detengan la matanza".