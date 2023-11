Violencia en la final de la Libertadores entre aficionados de Boca y Fluminense: racismo, robos, una emboscada, gas lacrimógeno...

La final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense, que se disputará este sábado en Maracaná (21:00 horas), ha arrancado con varios episodios violentos: robos, agresiones y una emboscada en la playa de Copacabana que ha tenido que ser dispersada por la Policía militar de Río de Janeiro con gas lacrimógeno.

El ambiente empezó a caldearse en las redes sociales, donde aficionados argentinos publicaron una avalancha de comentarios racistas en el perfil del conjunto brasileño, y se trasladó a las calles de la ciudad carioca este viernes, cuando seguidores de Boca denunciaron haber sido robados y agredidos mientras caminaban por las playas de la capital fluminense. En este contexto, al menos tres hombres, presuntos miembros de una barra brava del 'Flu', han sido detenidos.

Ha sido en la playa de Copacabana donde el clima ha terminado de explotar. Junto a un quiosco playero propiedad de tres argentinos que los hinchas de Boca escogieron como punto de concentración —pese a que la Conmebol instaló una Fan Fest en la misma playa—, un numeroso grupo de hinchas del club brasileño han cercado a los aficionados argentinos para expulsarles violentamente del arenal.

La Policía, que había reforzado el área para evitar este tipo de incidentes, ha intervenido y ha dispersado a las aficiones de ambos equipos con gases lacrimógenos. La única persona detenida en el incidente fue un argentino, aunque las autoridades no han informado sobre los motivos del arresto.

Las imágenes del ataque y de seguidores argentinos quejándose de la violencia sufrida se han difundido en redes sociales. "Muchachos, es hora de cortarla, esto no es fútbol", ha lamentado un aficionado de Boca entre lágrimas a TNT Sports. "Conmebol tiene que hacer algo al respecto. No puede ser posible que estando frente a sus espaldas, al lado de la 'fan zone', nos hagan esto", ha pedido.

"Boca no se metía con nadie, vivía su propia fiesta, tomábamos caipiriñas y veíamos el atardecer. Boca hacía lo que es Boca, familia. Mientras que vinieron estos y nos vinieron a quitar todo, nos robaron carteras, nos pegaron, nos lanzaban sillas, palos, de todo... No puede ser que el fútbol se viva así, no viajamos para esto, viajamos para ver a Boca campeón, no para que nos acribillen a golpes", concluyó.

Horas después, Conmebol emitió un comunicado en el que condenaba la violencia entre ambas aficiones y hacía "un llamado a compartir todos juntos los momentos de alegría y celebración que nos dan nuestro fútbol".

"Los valores del deporte que más nos apasiona deben ser inspiradores de conductas de paz y armonía. Por eso, repudiamos los actos de violencia y racismo que se puedan producir en el marco de esta final", apuntó el organismo.