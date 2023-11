Helmut Marko ataca a Fernando Alonso por el rumor sobre su llegada a Red Bull: "Lo difundió él mismo"

Conforme se acerca el final de una de las temporadas más predecibles de la historia de la Fórmula 1, y con los títulos ya sentenciados, la emoción y la incertidumbre la ponen los rumores sobre fichajes que comienzan a circular por el paddock. Apenas quedan asientos por asignar entre los 20 que participarán la próxima temporada, y los que ya hay parecen asegurados... pero todo puede cambiar en cuestión de milésimas.

El aburrimiento que transmite una competición ya decidida da paso a la especulación, y no hay equipo más sujeto a ello que Red Bull. Han hecho del triunfo rutina, y dentro de su ociosa perfección, solo queda un cabo suelto por atar, una 'mancha' que estropea el inmaculado currículum de los toros rojos: 'Checo' Pérez.

El tricampeón del mundo Max Verstappen le dobla sobradamente en puntos en el Mundial con el mismo coche, un RB19 que se ha mostrado hasta hace bien poco prácticamente imbatible, y su figura está ampliamente cuestionada incluso internamente en la escudería austríaca, con Helmut Marko como su principal detractor. Daniel Ricciardo o Lando Norris, en la terna por sustituirle.

Por ello han ido surgiendo rumores sobre su posible salida de Milton Keynes, que se han retroalimentado con todos los que han rondado también estos días sobre el futuro de Fernando Alonso y Aston Martin, dando lugar a una teoría que fue cogiendo fuerza en redes sociales alimentada por algunos periodistas especializados: Fernando Alonso por 'Checo' Pérez en un intercambio entre los de Silverstone y Red Bull.

Un fichaje de fantasía para muchos que, además, cerraría cuentas pendientes y satisfaría viejos anhelos de gente como Adrian Newey y Christian Horner; e incluso los de un Verstappen que ya ha dejado claro que no le importaría cambiar de compañero siempre que pueda seguir compitiendo y divirtiéndose. Sin embargo, no se trata más que de eso, una fantasía sin origen ni veracidad.

Así de tajante fue el propio Fernando Alonso al responder sobre esos rumores, muy enfadado ante una situación que podría hacer parecer que no confía o no cree en el proyecto de Aston Martin. Nada más lejos de la realidad. Habrá, de hecho, "consecuencias" para aquellos encargados de diseminar el bulo por redes sociales.

Harto también de los rumores y las habladurías, el asesor de Red Bull Helmut Marko hizo lo propio y no dudó aclararlo todo antes de viajar a Brasil: "Todo esto surgió completamente de la nada. Tanto Horner como yo hemos enfatizado varias veces que Pérez también conducirá con nosotros el año que viene. Independientemente de los resultados. ¡Tiene un contrato y lo cumpliremos!".

Marko, eso sí, también tuvo tiempo para lanzar un dardo envenenado al otro protagonista del rumor, Fernando Alonso, cuyas palabras y explicaciones no parecen haberle convencido: "En cuanto a los rumores sobre Alonso, me imagino que Alonso los difundió él mismo porque sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente después del brillante comienzo de temporada. No sería la primera vez que utiliza sus medios domésticos para crear un ambiente".

"Una vez más y para que conste: sólo tenemos en mente objetivos deportivos con los que nos mantendremos ocupados hasta la última carrera en Abu Dhabi. Y lo son: queremos ganar todas las carreras y dejarle claro a Pérez que es subcampeón", finalizó el expiloto austríaco, muy molesto con el asunto.