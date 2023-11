Aston Martin desmiente los rumores y asegura que Alonso seguirá en 2024

Fernando Alonso cumplirá su contrato con Aston Martin y no se moverá de la escudería británica hasta, al menos, el final de la temporada 2024. Así lo han confirmado este miércoles fuentes del equipo para desmentir los rumores de los últimos días que apuntaban a un cambio de asientos entre Checo Pérez y el español.

Lo adelantaba el periodista Carlos Miquel tras contrastar con miembros de la escudería de Silverstone el compromiso de Alonso de seguir pilotando el monoplaza verde durante el próximo curso. De esta forma, queda descartado a corto plazo el rumor agrandado en las redes sociales tras el GP de México.

La confirmación desde Silverstone llegó a España apenas horas después de la ratificación de Checo Pérez en su asiento desde Austria. Y es que, según el medio Motorsport.com , uno de los altos cargos de la escudería Red Bull reiteró el mensaje de confianza depositado por Helmut Marko tras la desastrosa actuación del mexicano en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

"No es tan blanco o negro, 'Checo' tiene contrato para el año que viene, y nuestra intención es que esté en el coche en 2024, le daremos todo el apoyo que necesite para asegurar el segundo puesto, pero no hay ninguna decisión de que esté fuera si no puede hacerlo. Tendrá todo el apoyo para conseguir algo que nunca hemos hecho [el doblete en el mundial de pilotos]", recoge el portal web antes mencionado.

Si el mexicano no fuese finalmente la apuesta de Red Bull para 2024 aparece un hueco en un asiento difícil de llenar. Una vez contrastado el nivel de Verstappen, el equipo de las bebidas energéticas quiere sabia nueva al lado del neerlandés, pero ahora no hay pilotos con esas características en la parrilla.

Lando Norris, quizás el más ajustado al perfil, termina contrato con McLaren en 2025; Alonso, un veterano con el hambre de un joven, parece demasiado arriesgado en términos de competencia; y no hay grandes opciones en la cantera de pilotos. Así, el nombre que reaparece en las quinielas es el de Daniel Ricciardo.

El australiano fue colocado por los jefes de Red Bull en Alpha Tauri tras la destitución del canterano Nick De Vries, y su estado de forma vuelve a ser muy bueno. Le siguen muy de cerca, prueba de ello son las palabras de Christian Horner el pasado fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez:

"Mira lo cerca que estuvo de Max [Verstappen] en la clasificación, menos de una décima, una actuación impresionante, ha vuelto a ser el Daniel [Ricciardo] de antes. Es fantástico volver a ver a Daniel rendir así, y confirma por qué lo pusimos en AlphaTauri justo antes de las vacaciones de verano", dijo el británico. "¡Estaba luchando contra un Mercedes en el AlphaTauri! Y si no hubiera sido por la bandera roja, habría terminado incluso delante", resaltó.

Ricciardo no es ni mucho menos un novato prometedor, pero sí un hombre de la casa capaz de mantener un perfil bajo, de segundo piloto, mientras la escudería busca al hombre que encaje a la perfección.

La cláusula que puede acabar con Checo Pérez

El 'Gran Circo' no regala oportunidades, nunca, y por mucho que las palabras traten de ocultar la realidad, en Red Bull saben que Checo no está cumpliendo con los mínimos que se le exigían. El mexicano ha cuajado una temporada de suspenso, agravado además por las comparaciones con un Max Verstappen invencible.

Su rampa de salida podría estar preparada ya, y no precisamente por decisiones tomadas en los despachos, sino por una cláusula habitual en la mayoría de los contratos de los pilotos, la cláusula del 50%. Esta condición apunta directamente al rendimiento del piloto respecto a su compañero, y lo mide en puntos, por lo que si Checo no gana más de la mitad de puntos logrados por Verstappen puede ser rescindido sin compensación económica.

Quedan tres carreras, Verstappen no parece por la labor de levantar el pie del acelerador, y Checo se encuentra ahora al 48,8% (290 puntos por los 491 de Verstappen). Un traspié podría suponer la sentencia del mexicano y la apertura de un 'casting' al que no parece que Alonso se vaya a presentar.