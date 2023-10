Los árbitros denuncian las palabras de David López sobre los insultos del colegiado Ortiz Arias

Después de una semana de polémica por las palabras de David López sobre el árbitro del Girona-Almería, Miguel Ángel Ortiz Arias, al que acusó de "mala educación y prepotencia" así como de "faltar al respeto" e insultar, el Comité Técnico de Árbitros ha anunciado que ha trasladado las declaraciones del futbolista a Integridad.

"Una vez que el club ha rehusado escuchar lo audios pese a los ofrecimientos del CTA, y que el jugador no ha rectificado sus declaraciones, se ha procedido al traslado a aquel departamento de la RFEF", ha comunicado en una nota informativa el CTA, en la que reitera que dichos audios "contradicen lo expuesto por el jugador del Girona".

David López hizo esas declaraciones el pasado domingo 22 de octubre, durante el descanso del choque enfrentó al Girona con el Almería en Montilivi. "El árbitro te insulta. Es un prepotente. No se puede trabajar así. Te falta el respeto. Te insulta. Lo saben todos los jugadores de Primera División", aseguró entonces el centrocampista, muy enfadado. El CTA salió al paso poco después para desmentir que el colegiado insultase al jugador y exigir una rectificación pública.

El encontronazo entre el futbolista y Ortiz Arias comenzó en el túnel de vestuarios, justo antes del pitido inicial, cuando el colegiado le recordó al zaguero que no podía jugar el partido con un anillo y una pulsera. "David, es que... con un anillo venía. Encima me dice que no lleva nada, lo peor de todo es que me toma el pelo. Es lo que más me enfada", se escucha decir al trencilla a sus asistentes.

Al término del encuentro, el técnico del Girona, Míchel Sánchez, aseguró en rueda de prensa que había hablado con el árbitro "porque estaba preocupado por las declaraciones", y desveló que el colegiado le había dicho que "él no ha insultado a nadie", ante lo que el entrenador respondió "que si no había insultado le pedía perdón".