El árbitro del Clásico convence a todos: "Es el perfil justo"

Jesús Gil Manzano será el encargado de dirigir el primer Clásico liguero entre FC Barcelona y Real Madrid esta temporada. Una designación en pleno momento de dudas alrededor del arbitraje español que convence a blaugranas y madridistas.

"Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro y este árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Nada más. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? Es así. Que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible", valoró el técnico culé, Xavi Hernández.

También el entrenador blanco, Carlo Ancelotti, se mostró satisfecho con el colegiado. "Lo conozco muy bien a Manzano y lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa", apuntó el italiano, que considera al trencilla extremeño "uno de los mejores de Europa" y "el perfil justo para pitar un partido" como el Clásico.

Internacional desde 2014, será el tercer partido entre Barça y Real Madrid que arbitre Gil Manzano, tras el que dirigió en la segunda parte del curso 2020/2021 al sustituir a Mateu Lahoz, que terminó con la victoria del conjunto blanco por 2-1, y el de la novena jornada de la campaña 2014/2015, en el que también ganó el cuadro merengue (3-1).

No quedó exento de polémica aquel Clásico de 2021, en el que el entonces técnico azulgrana Ronald Koeman consideró "equivocada una decisión suya y del VAR" al no sancionar con penalti una acción de Mendy sobre Braithwaite en los instantes finales del partido. Además, Gerard Piqué, que no jugó, saltó al campo nada más acabar el encuentro para protestar al árbitro por haber descontado sólo cuatro minutos. "A rajar ahora, ¿eh?", le recriminó Luka Modric al central entonces.