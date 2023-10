El Clásico sigue calentándose: "En el Bernabéu no nos dejaban hablar en catalán"

Poco a poco, el Clásico del sábado entre Barcelona y Real Madrid va cogiendo temperatura. Las críticas de Laporta por el 'caso Negreira' y la decisión de Florentino Pérez de no acudir al palco de Montjuïc por el ya famoso tuit contra Vinícius han calentado el partido.

El último en sumarse a la polémica ha sido Toni Freixa, exdirectivo azulgrana, que recordó viejos episodios del partido entre los eternos rivales. Lo hizo durante una entrevista en El Desmarque, y sus comentarios han sido jugosos: "En un partido de Champions nuestro mensaje en catalán a la afición no nos dejaron hacerlo en catalán".

Freixa también habló sobre la polémica de la semana, el tuit de un directivo azulgrana contra Vinícius: "Es incalificable, pero lo que no entiendo es que se siga alargando el tema cuando ha borrado el tuit. No sé por qué le damos más cuerda. Está fuera de lugar, el Barça ha pedido disculpas a su manera y no hay más".

Freixa va más allá sobre el tema: "Si le damos transcendencia a este tuit, que habéis descubierto ahora que Mikel Camps es directivo, porque antes no lo sabíais… Habéis descubierto que es directivo y por lo tanto representa al Barça. Entonces, por qué tiene que ser la misma persona que se disculpa y no otra persona que representa al club".