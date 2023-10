Gaspart ataca a Florentino por su ausencia en el Clásico: "¿Qué más quiere, qué nos pongamos de rodillas pidiéndole perdón?"

La decisión de Florentino Pérez de no acudir al Clásico tras el tuit de Mikel Camps, miembro de la junta directiva del Barça, ha dinamitado la previa del partido. El expresidente culé Joan Gaspart se ha mostrado apenado con ello en una entrevista en El Larguero y ha 'atizado' al mandatario blanco.

"Espero que Florentino vaya al Clásico. Salvo que me explique la razón por la que no viene. Cuando alguien se siente ofendido, pero recibe las disculpas. ¿Qué más quiere? ¿Que nos pongamos de rodillas pidiéndole perdón?", dijo Gaspart.

Además, el expresidente se puso de ejemplo: "Jamás falté a un Clásico porque representaba al Barça, a pesar de que recibía avisos de la Policía de que debía tener cuidado porque se me quería apedrear. Si hubiese sido un socio corriente, igual no habría ido"

Gaspart también tuvo tiempo en el citado programa para opinar sobre el polémico tuit de Camps en el que decía sobre Vinícius que "No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón".

"No me ha gustado el tuit, pero he dicho también bastantes barbaridades sobre Figo, por ejemplo. Esa no es razón para no ir al Clásico. Si la única razón para faltar al Clásico es un tuit, la verdad es que Florentino me está defraudando. No sé cuál será la solución para que él venga a Montjuic".

Sin embargo, ese tuit no es la única razón por la que Florentino no acudirá al Clásico de este sábado. Trascendental ha sido también todo lo que envuelve al 'caso Negreira' y las declaraciones de Joan Laporta tras su imputación hablando del 'madridismo sociológico' y "el equipo del régimen".