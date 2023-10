El Clásico más tenso: Florentino no va al campo y malestar azulgrana con el árbitro que dirigirá el partido

El Clásico de este sábado en el Olímpico de Montjuic se presenta como uno de los más tensos de los últimos años, aunque en esta ocasión no es por los verdaderos protagonistas, los jugadores, sino por varios desencuentros institucionales que han hecho que las relaciones entre ambos clubes no atraviesen su mejor momento. Además, el árbitro elegido no ha sentado nada bien en el entorno del FC Barcelona. Más madera.

Florentino Pérez no se sentará en el palco junto a Joan Laporta. El tuit de un directivo azulgrana, Mikel Camps, cargando con dureza contra Vinícius ("No es racismo. Se merece una colleja por payaso y vacilón") no ha sentado nada bien en el club blanco, especialmente después de que no haya habido consecuencias. Es decir, que no haya sido cesado de su cargo.

Así, el presidente madridista no acudirá a Barcelona. Sin embargo, la decisión no se ha tomado únicamente por esa razón. El caso Negreira ha influido, especialmente las declaraciones de Laporta echándole la culpa al club blanco con la ya famosa expresión de "madridismo sociológico", la razón, según afirma el presidente azulgrana, de que el juez le haya imputado.

Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid, y Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, serán la representación madridista este sábado (16.15 horas) en Montjuic.

En el Barcelona, son las quejas institucionales –a través de vídeos en Real Madrid TV– lo que no gustan nada. Además, la elección de Gil Manzano para dirigir el encuentro no ha caído nada bien, pues en la entidad culé recuerdan varias actuaciones polémicas del colegiado extremeño (expulsó la pasada campaña a Lewandowski por el famoso gesto llevándose el dedo a la nariz).

Las bajas, clave del duelo

Las alarmas se encendieron esta semana en ambos equipos con las lesiones de Jude Bellingham y Joao Félix en sus respectivos partidos de Champions. Sin embargo, en ambos casos ha quedado simplemente en un susto.

Con el luso no ha habido dudas, recuperado del golpe sufrido, pero sí ha existido temor en el Real Madrid con el inglés, que no se ejercitó con sus compañeros ni ayer ni el miércoles. Sin embargo, Bellingham ha dejado claro que estará disponible: "Me siento bien y estaré en el Clásico".

No está aún confirmado, pero parece que Raphinha sí que estará disponible, mientras que más dudas hay con Robert Lewandowski. El polaco no podrá jugar todo el partido, pero podría infiltrarse en su tobillo y tener algunos minutos en la segunda parte.

Las opciones de que Pedri y Frenkie de Jong lleguen al partido son mínimas, mientras que Koundé y Sergi Roberto están descartados.