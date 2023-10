La exvicepresidenta de la RFEF asegura ante la jueza que Rubiales paró la sanción a un jugador del Barça antes de un Clásico

Se le acumulan los escándalos a Luis Rubiales. El expresidente de la RFEF no solo está siendo investigado por el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial, sino también por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí junto a Gerard Piqué. En el marco de esta investigación, Ana Muñoz, exvicepresidenta de la Federación, ha asegurado que Rubiales detuvo la sanción a un jugador del Barça antes de un Clásico ante el Real Madrid.

Así lo ha manifestado Muñoz este miércoles ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Majadahonda, según informa El Confidencial, en lo que ha supuesto el primer testimonio recogido por la jueza en la investigación de las presuntas irregularidades cometidas por la RFEF en el acuerdo con el país árabe por la competición española. Un contrato que se le ocultó y que podría haberse cerrado sin la intervención de Piqué, ha asegurado.

Durante su declaración, la exdirectiva, que era también la responsable del Departamento de Integridad del ente federativo, ha explicado por qué decidió dejar su cargo. Entre los motivos que ha enumerado, ha apuntado que Rubiales le pidió en diciembre de 2019, antes de una Asamblea, que aplazase el inicio del procedimiento sancionador contra un jugador del conjunto blaugrana después de que ella comunicase su intención de abrir el expediente al culé por unas declaraciones ante los medios que ponían en duda la honestidad de los árbitros.

Respecto a las razones que el expresidente de la RFEF le dio a Muñoz para tomar esta decisión, la mujer ha apuntado que el dirigente le dijo que era "pegarse un tiro en el pie" y que ellos no eran nadie para abrir un expediente a un jugador, recoge el mismo diario, pese a que Muñoz ha matizado que se trata de un trámite frecuente en la Federación. Y ha añadido que Rubiales también le dijo que poco después Real Madrid y FC Barcelona se verían las caras y que si el futbolista era sancionado no podría jugar el partido.

El jugador que no fue sancionado y sus declaraciones

Sergio Busquets es el futbolista al que se refería en su testimonio Ana Muñoz, que ha desvelado el nombre del actual jugador del Inter de Miami al ser cuestionada por los abogados de la acusación.

Las palabras por las que el centrocampista iba a ser sancionado datan del 14 de diciembre de 2019, después del partido que el Barça disputó ante la Real Sociedad en Anota y que terminó con empate a dos en el marcador. El encuentro no estuvo exento de polémica, pues el equipo catalán reclamó un penalti en el último minuto que el colegiado no concedió.

"Tiene que entrar el VAR si el árbitro no lo ve, aunque yo creo que lo ha visto y no lo ha querido pitar, porque si ha visto la primera, tiene que ver también esa, y si no el VAR tiene que entrar porque es un penalti claro", afirmó Busquets sobre un agarrón sobre Gerard Piqué en el interior del área, después de que el equipo txuri-urdin se adelantase en el marcador con un penalti pitado por una acción similar.