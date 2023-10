Irene Paredes: "Como primera capitana se me acusó de cosas graves de manera individual"

Los últimos meses no han sido fáciles para Irene Paredes, jugadora del FC Barcelona y capitana de la selección española campeona del mundo. La futbolista, uno de los pilares de ambos equipos, ha vivido mayor presión desde que estallara el enfrentamiento del grupo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con la rebelión de 'Las 15', mucho antes que el 'caso Rubiales'.

En una entrevista para Marca, la internacional española ha asegurado que esta etapa ha sido muy dura para ella. "Lo pasé especialmente mal porque, como primera capitana, di la cara por el equipo, como lo he hecho siempre y lo haré siempre que se me pida, y se me acusó de cosas graves de manera individual, pero fue parte de la estrategia que se utilizó para hacernos daño", ha afirmado.

Sin embargo, la blaugrana ha explicado que es "de las que piensan que siempre se sacan cosas positivas" y, aún así, desea que "ojalá no hubiera tenido que pasar, pero ojalá que todo lo que venga a partir de ahora sea constructivo".

Acerca de la tormentosa concentración que derivó en el 'acuerdo de Oliva', la capitana siente que han sido "bastante claras". "Ese era el momento de dar explicaciones. No nos escondimos. A partir de ahí, queremos cerrar el tema. El acuerdo que se firmó el lunes servirá para asegurarnos que se dan pasos hacia adelante. Lo que queremos es sumar y ahora queremos hablar en el terreno de juego", ha explicado.

Sobre la incorporación de Montse Tomé como entrenadora de la selección, Paredes cree que aún "no se pueden sacar conclusiones de la primera concentración porque fue atípica" aunque sí ha victo "cambios en los entrenamientos, ideas claras de cómo quiere jugar y de lo que quiere de cada una".