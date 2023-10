Xavi Hernández:"Tenemos que tener un Clásico de mucho 'fair play', de jugar al fútbol y nada más"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, celebró este miércoles que sigue invicto en la Liga de Campeones después del triunfo (2-1) ante el Shakhtar Donetsk, antes de afrontar el Clásico.

"Si lo borró ya no es quedamos con eso. A partir de aquí, todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Ni que se condicione a los árbitros, ni este tuit, no me gusta la tensión. Tenemos que tener un Clásico de mucho 'fair play', de mucho respeto e incluso de admiración mutua. De jugar al fútbol y nada más. Ya hemos vivido Clásicos con mucha tensión y no seré yo quien genere esta tensión", dijo en rueda de prensa sobre el tuit de Miquel Camps.

El técnico fue preguntado por el mensaje del martes por la noche del miembro de la directiva culé, que después borró, donde el portavoz de la junta azulgrana llamó "payaso" a Vinícius. "No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón", decía el escrito en la red social.

Xavi, por su parte, quiso calmar los ánimos, en una semana alimentada ya con la polémica arbitral. El preparador catalán valoró el buen camino de su equipo en la Champions. "Todavía no estamos clasificados, pero es un paso muy importante seguir invictos. Tenemos muy buenas sensaciones", dijo.

"Ahora nos toca recuperar, descansar, desconectar y disfrutar de esta victoria, que para nosotros es vital; son tres puntos que nos dan muchísimo en la Champions", añadió.

El técnico del Barça confesó que terminaron sufriendo ante el equipo ucraniano por la falta de efectividad. "Era un partido en el que se nos daba por ganadores, pero teníamos enfrente a un rival difícil", afirmó.

"Finalmente, nosotros solos nos hemos complicado la vida, porque hemos hecho méritos para ganar fácilmente. Aunque nos ha faltado efectividad porque hemos generado muchas ocasiones. Pero veníamos de un partido muy físico, el del domingo contra el Athletic Club, y hoy prácticamente han jugado los mismos futbolistas por las bajas", añadió.

Además, Xavi elogió a un Fermín que fue nombrado MVP del partido, autor de un gran gol y varias ocasiones más. "Puedo decir que estoy encantado. Si él se lo cree, puede ser futbolista del Barça durante muchos años. Está muy preparado. Está haciendo muy buena temporada y seguirá siendo importante para el equipo", terminó.