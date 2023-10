La vuelta más desastrosa de Jorge Martín: el neumático dice 'basta' y... ¡Pasa del primero al quinto en solo tres curvas!

Jorge Martín vivió una de las carreras más duras de su vida este fin de semana en Australia, y no por una caída como en Indonesia o por las condiciones climáticas como en India, sino por un error de estrategia de neumáticos que le ha podido costar el Mundial.

El piloto madrileño cayó al suelo el pasado fin de semana cuando era líder de carrera y perdió una muy buena posibilidad de darle una estacada definitiva al campeonato. Se salíó del trazado de Indonesia y le regaló una vida más a Peco Bagnaia, que pasó de perseguidor a líder de la clasificación.

Este fin de semana la pesadilla ha sido aún peor para Jorge, pues vio como todos sus esfuerzos por enmendar el error de la pasada carrera se iban por la borda en apenas tres curvas por una mala decisión: la configuración de neumáticos.

El madrileño se la jugó montando el neumático blando en la parte trasera de la moto para una carrera larga, y al final acabó pagándolo en la última vuelta. Lideró toda la carrera y llegó a marcar tres segundos de diferencia con sus perseguidores, pero el desgaste de la goma hizo que al final llegara demasiado justo a la línea de meta.

Así, en apenas tres curvas le pasaron Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio y Binder, y volvió a regalar una oportunidad de oro al líder del Mundial para acercarse mucho al título de campeón

Martinator explica lo ocurrido

Tras la carrera, 'Martinator' fue el más buscado de la parrilla. Estas fueron sus palabras tras lo acontecido en Philip Island: "Me ha sobrado la última vuelta. No hemos hecho la decisión correcta, pero claro, ahora es fácil desde fuera ver cuál es la goma buena", se lamentó tras explicar la decisión de montar el neumático blando.

He llegado a los tres segundos conduciendo suave

Con el medio no tenía ese 'feeling' de poder romper la carrera, así que... Había visto que con el blando había mucha diferencia y digo 'va tiro con el 'soft' y luego cuando ya tenga tres segundos, controlo'. Y eso he hecho, he llegado a tres segundos y ya una vez ahí he controlado", relató antes de explicar lo ocurrido en las últimas curvas.

"He llegado a esos tres segundos conduciendo suave, o sea que tampoco he apretado muchísimo, es lo que me da rabia. Incluso guardando toda la carrera, a final de carrera no tenía más. La próxima vez no me pasará y aprendemos para otro año", sentenció Jorge Martín.