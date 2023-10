Volkanovski le da buenas noticias a Ilia Topuria: quiere noquear rápido a Makhachev en UFC 294

Hace ocho meses, cuando Alexander Volkanovski e Islam Makhachev se enfrentaron por primera vez, el australiano hizo una pelea en la que fue de menos a más. En los primeros asaltos le sorprendió el striking del daguestaní y, de hecho, casi le noquean en varios momentos. Fue en los asaltos finales en los que Volkanovski pudo brillar más, cuando a Makhachev se le fue acabando el tanque de gasolina.

La lógica nos diría que plantear la pelea del próximo fin de semana en esta misma dirección sería razonable. Da la impresión de que, simplemente, el cardio de Volkanovski es mejor que el de casi cualquier otro rival, hagan lo que hagan. Sin embargo, parece que el rey del peso pluma está dispuesto a cambiar de estrategia en esta segunda pelea.

"Va a ser emocionante. Obviamente, quiero salir y hacerle daño. Vamos a intentar asegurarnos de que no dure cinco asaltos. Quiero ganarle rápido. No quiero probar su tanque de gasolina, no me malinterpretes, creo que puedo hacerlo, pero no queremos probarlo. Queremos terminar bien y pronto", aseguró Volkanovski.

Posible señuelo

Evidentemente, esto serían buenas noticias para Topuria. Si Volkanovski finalizara a Makhachev en el primer o segundo asalto, sería garantía de que la pelea de Toronto seguiría en pie. No obstante, viendo los registros de finalizaciones de Volkanovski, parece difícil creer que va a poder acabar con Islam en los primeros asaltos.

De hecho, al daguestaní solo le han noqueado una vez y fue hace unos ocho años. Desde luego, si el australiano lo consigue, dará un paso para alzarse como uno de los más grandes de la historia de las MMA, pero lo cierto es que suena a señuelo.