Volkanovski no renuncia a la pelea con Topuria: "Faltan más de tres meses"

El universo UFC ha entrado esta semana en una espiral de vértigo en la que hemos pasado de tener la confirmación de la pelea por el título del peso pluma entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria en enero a que el propio Volkanovski vaya a protagonizar la cartelera de UFC 294 frente a Islam Makhachev ahora en octubre. Dado que entre una velada y otra hay solo tres meses, la virtual defensa del cinturón de las 145 libras parecía haber quedado en el aire.

Ahora bien, conviene no descartar nunca nada con Volkanovski porque, según sus propias palabras, estaría dispuesto a mantener la pelea del veinte de enero en Canadá. Así lo ha confirmado en declaraciones para ESPN:

"Mucha gente dice que no podré pelear con Topuria en enero. No sé porque piensan que yo no lo haré. ¿Cuánto falta para el evento? Faltan más de tres meses, ¿no? ¿Qué es? Octubre, noviembre, diciembre y enero. Sí, tres meses. Y ese es el tiempo entre peleas que quiero hacer"

La sombra de Holloway

Son palabras tranquilizadoras para el equipo de Topuria, que en 24 horas había visto cómo su pelea se tambaleaba y, en su lugar, aparecía la larga sombra de Max Holloway. Habrá que ver de todas formas cómo discurre la pelea estelar de UFC 294 porque pueden pasar muchas cosas.

En el anterior enfrentamiento entre Makhachev y Volkanovski ninguno de los dos recibió daños especialmente significativos. La verdad es que es poco probable (aunque no imposible) que el australiano salga noqueado y con una suspensión de seis meses, que sería el peor escenario para Topuria. Casi cualquier cosa que no sea eso (o una lesión) haría posible que UFC 297 se mantuviera como está programado.