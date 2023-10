El emotivo mensaje de Ilia Topuria hacia España por el Día de la Hispanidad: "El país que me acogió..."

Desde siempre, Ilia Topuria ondea las banderas de España y Georgia cada vez que celebra una victoria sobre el octógono, y han sido innumerables las ocasiones en las que ha defendido que se siente tan español como georgiano. Por eso, el luchador de la UFC no ha querido olvidarse de nuestro país en el Día de la Hispanidad.

A través de sus redes sociales, El Matador ha publicado un emotivo mensaje para conmemorar la Fiesta Nacional: "El país que me acogió, donde he madurado como profesional y como persona, donde vivo junto a mi familia, donde tengo mi hogar", ha rememorado.

"Feliz Día de la Hispanidad a todos", le ha dicho a todos sus seguidores españoles junto a una imagen suya con la bandera de España. "Ha sido, es y será, un auténtico orgullo poder levantar la bandera de España en mis triunfos", ha concluido el hispano-georgiano.

Este mensaje del luchador de la UFC llega tan solo cuatro meses después de que defendiese a capa y espada su decisión de lucir las banderas de ambas naciones. "Yo me siento súper español y también me siento georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? No puedes elegir entre dos hijos; a los dos los quieres por igual", explicó entonces.

"Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España. Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos", apuntó Topuria. Por eso, "cualquiera que diga algo acerca de esas dos banderas delante de mí pagará por sus palabras y por sus hechos", sentenció el luchador.

Topuria nació en Halle (Alemania), y se trasladó a Georgia junto a sus padres cuando tenía siete años. Al cumplir los 15, el peleador volvió a hacer las maletas para emprender una nueva etapa en Alicante.