La barbaridad machista del director deportivo de la Juve: "Fichas a un jugador y esperas que sea como la novia perfecta"

Cristiano Giuntoli, director deportivo de la Juventus, ha declarado una frase bastante inapropiada en una charla de la Gazzeta dello Sport donde compara los fichajes futbolísticos con "la novia perfecta". Las frases del ejecutivo del equipo italiano han levantado bastante revuelo en las redes sociales.

"Hubo varios fichajes equivocados. Intentamos que suceda lo menos posible, pero nos equivocamos mucho. Cuando fichas a un futbolista esperas que sea como una novia. Vas a cenar con ella, pero la metes en casa y ves que no cocina, que no lava, que no plancha...", argumentó el director deportivo en el evento de la Gazzeta dello Sport.

Lo más increíble es escuchar la reacción del público, que ovacionó entre aplausos al director deportivo. Incluso los asistentes a este evento llegaron a reírse después de la terrible comparación del ejecutivo de la Juventus.