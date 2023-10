Adesanya se aleja del octágono de UFC durante una temporada

Israel Adesanya ha tocado fondo. El ex campeón de peso medio de la UFC necesita un descanso. Así lo explicó el luchador de MMA recientemente en una entrevista en una emisora de radio de Nueva Zelanda: “Voy a tomarme un tiempo para cuidar de mí mismo, no voy a luchar por una temporada”. Esta decisión viene después de una sorprendente derrota del neozelandés frente a Sean Strickland a finales de septiembre.

Izzy ha sido uno de los campeones más activos y sólidos de los últimos años en la UFC. No obstante, el ex campeón ha perdido dos de sus últimas tres peleas y, en la última de ellas contra Strickland, se vio a un Adesanya impotente y sin nada nuevo que aportar sobre el octágono. Además, en el terreno personal, el peleador se declaró culpable por conducir ebrio en Nueva Zelanda unas semanas antes de su último combate.

Adesanya en una rueda de prensa de UFC. INSTAGRAM stylebender

Adesanya, de 34 años, aclaró también que no está pensando en retirarse: “Definitvamente no voy a retirarme, porque me conozco y no me voy a marchar así”. El neozelandés de origen nigeriano no dudo tampoco en hacer una advertencia a su rivales: “Cuando vuelva, echad a correr”.

En 2019 Adesanya se enfudó por primera vez el cinturón de peso medio: en abril ganó el campeonato interino frente a Kelvin Gastelum y en octubre venció frente a Robert Whittaker en la unificación del título. Después de eso, logró —ni más ni menos que— cinco defensas exitosas del campeonato.

Durante esta temporada, sólo tuvo un tropezón en su trayectoria cuando intentó conseguir el doble cinturón y asaltar el título de peso semipesado frente al entonces campeón de la división, Jan Błachowicz. Adesanya perdió entonces su estatus de invicto, aunque siguió siendo el mejor el peso ligero hasta que aterrizó su némesis en la UFC: Alex Pereira. En noviembre de 2022, Adesanya fue noqueado por el brasileño.

Aunque Izzy consiguió recuperar el título en una revancha unos meses más tarde, frente a Strickland se pudo comprobar que el inexpugnable campeón ya no era el mismo de siempre.