Primeras reacciones a la derrota de Adesanya, sus entrenadores hablan de "bloqueo mental"

Tras la sorprendente derrota de Israel Adesanya en UFC 293 llegan las declaraciones y, con ellas, algunas explicaciones. Lo cierto es que nadie, salvo Alex Pereira y alguno más, como el propio Strickland, creía que el cinturón del peso medio podía cambiar de dueño, pero pasó.

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Dana White, presidente de UFC, que ha señalado que el ahora ex campeón parecía lento y poco concentrado. Desde su punto de vista, Israel Adesanya no tuvo su día:

“Parecía que Israel estaba peleando a cámara lenta. Parecía que estaba tieso esta noche. Parecía muy lento. (...) Incluso en el quinto asalto, cuando todos sabíamos que necesitaba un nocaut para ganar la pelea, Israel no mostró ninguna sensación de urgencia”.

Bloqueo mental

Por otro lado, el equipo de Adesanya también ha querido dar algunas pistas sobre la derrota del nigeriano. En este sentido, reconocieron que el desempeño del nigeriano fue pobre y que Strickland fue mejor que él:

“Hizo que Israel dudara mucho y eso es mérito suyo. Strickland lanzó cada vez que Israel lanzaba, respondió sin importar qué. Y cuando te enfrentas a esa propuesta, es muy, muy difícil. Hay un bloqueo mental que se presenta porque puedes sufrir un bloqueo mental”.

En cierto sentido, lo que Eugene Bareman reconoció con sus palabras es que Strickland lo quiso más, tenía más ganas. Estaba dispuesto a todo, cosa que Adesanya no. Por eso no salió en el quinto a matar o morir. Eso lo hizo en su día con Gastelum o más recientemente con Pereira. Pero ayer no, y encima había hecho demasiadas promesas.

Visiblemente afectado, el propio Adesanya también ha tenido palabras para sus seguidores, diciendo que necesita tiempo para estar con los suyos. Había puesto muy altas las expectativas y él mismo se ha chocado con ellas.

Habrá revancha

Sea como sea, una de las cosas más preocupantes para el futuro de Adesanya quizás sea que, junto a una posible falta de hambre, empieza a ser predecible. Ayer Strickland ya sabía que, cuando el nigeriano estaba contra la reja, solo había tres opciones: Adesanya iba a esquivar por la derecha, por la izquierda o a contraatacar con una mano. No tenía que preocuparse por un derribo, por ejemplo. Otros luchadores que vienen del kickboxing, como Valentina Shevchenko, han ido integrando la lucha con el striking y eso les ha dado mucho recorrido, pero Adesanya no lo está haciendo, y esto es MMA.

Veremos a ver qué pasa en la revancha que, por el momento, parece que la habrá. Dana White ya se ha pronunciado al respecto, diciendo que tendremos una segunda pelea entre estos dos luchadores.