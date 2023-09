Israel Adesanya hace el ridículo en UFC 293 y pierde el cinturón frente a Strickland

Israel Adesanya había prometido noquear a Strickland, someterlo, humillarlo, jugar con él. El nigeriano estaba tan seguro de sí mismo que, al parecer, no preparó la pelea. Salió a ver lo que pasaba, pensando que con lo de siempre podría acabar con su rival, pero su rival, Sean Strickland, sí se había preparado. Lo dijo nada más acabar la pelea, cuando los jueces le dieron la decisión unánime: “Lo he preparado muchísimo. No me quedaban neuronas.”

En el primer asalto Adesanya no hizo nada, literalmente. Strickland se hizo dueño del centro del octágono y fue acorralando al nigeriano contra la reja, reproduciendo una imagen que ya habíamos visto cuando el ahora ex campeón se enfrentaba a Pereira. Pero es que Strickland no solo puso presión, sino que mandó a Adesanya a bailar al final del asalto, con una derecha que bien pudo acabar con la pelea:

LA DINGUERIE, SEAN STRICKLAND KNOCKDOWN ISRAEL ADESANYA ET REMPORTE LE PREMIER ROUND 😱😱#UFC293



pic.twitter.com/bkaTnzuuZn — La Sueur (@LaSueur_off) September 10, 2023

En el segundo asalto Adesanya intentó no ceder tanto terreno pero no sabía muy bien qué hacer ni cómo. El ex campeón defendía mejor pero conectaba poco, e incluso echábamos de menos los low kicks. Aún así, es probable que este asalto se lo llevara el nigeriano, que no supo darle continuidad a esta tendencia. De hecho, en el tercero, Strickland volvió a coger el centro del octágono y ya no lo soltó hasta el final de la pelea, tiempo en el que Adesanya se mostró impotente. Intentó sacar algún conejo de la chistera pero Strickland se había estudiado todos sus trucos. Adesanya se ha vuelto predecible y esto es realmente peligroso para él, que puede haber tocado techo en UFC.

Al menos, al acabar, Adesanya fue lo suficientemente inteligente y elegante como para reconocer la superioridad de su rival. Reconoció su derrota, levantó el brazo de Strickland y pidió el aplauso del público. Strickland se había ganado el derecho a ser reconocido. Había hecho su trabajo y ahora es el campeón del peso medio.