Ona Carbonell: "No puede ser que tengas que dejar de alimentar a tu bebé por trabajar"

Es la mujer con más medallas en la historia de los Mundiales de natación y también referente en la lucha por la conciliación familiar en el deporte. Se trata de Ona Carbonell, que dejó las piscinas este pasado mes de mayo tras dos décadas dedicada a su carrera deportiva, y ha recordado ahora uno de los episodios que vivió en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La doble medallista olímpica ha rememorado en Salvados las dificultades que se le presentaron en el país nipón, donde disputó sus terceras Olimpiadas, para dar el pecho a su primer hijo, Kai, que nació en agosto de 2020, un año antes de la fecha en la que finalmente se celebraron los JJ OO debido a la pandemia de coronavirus.

"Para mí la lactancia era algo importante, era un bebé pequeño, y nada, el gobierno desde Japón nos puso muchas dificultades", asegura Carbonell en el programa que se estrenará este domingo, en el que es una de las protagonistas junto a Aitana Bonmatí, María Pérez y Carolina Marín.

Lo que se le pasó entonces por la cabeza fue: "Seguro que esas condiciones las ha puesto un hombre", confiesa. "Porque es imposible dar pecho teniendo que irte a una hora y media de camino cada vez que tienes que darlo, y romper esa parte de burbuja del equipo", añade.

Por eso, la deportista tuvo que tomar una decisión: "Lo tuve que dejar aquí, allí me llevé el sacaleches y estuve a tope". Sin embargo, "cuando volví había perdido el reflejo de succión y dejamos... no pude, aunque lo intenté durante el verano", explica.

"No pasa nada, es un niño totalmente sano y feliz, pero en aquel momento me planteé que no podía ser, que encima de que te clasificas, encima de que vas a competir, que estás trabajando... que no puedas conciliar o que tengas que dejar de alimentar a tu bebé para poder trabajar", concluye Carbonell.