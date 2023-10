Modric se reivindica... y deja la puerta abierta para una salida del Madrid en invierno: "Quiero jugar siempre; no quiero descansos"

Luka Modric está desde hace tiempo sentado en un lugar privilegiado del Olimpo del madridismo por calidad, técnica, magia... pero sobre todo por su entrega, su humildad y su amor incondicional a los colores. Mientras otras leyendas dejaban el club por dinero, a sus 38 años nunca fue un problema ir cobrando cada año menos. Haga lo que haga, siempre tendrá el cariño, el respeto y la admiración del Santiago Bernabéu y del mundo del fútbol en general.

Sin embargo, comenzar a dejar de jugar como titular cada tres días sí parece que le está afectando esta temporada. El croata no parece llevar muy bien su actual situación, aunque no sea culpa de nadie. Carlo Ancelotti sabe que debe dosificarle, pero sobre todo sabe que los jóvenes centrocampistas del Real Madrid están más que listos y preparados para tomar las riendas de la medular blanca de inicio en cada partido.

Probablemente aún no sean ni lleguen nunca a ser el jugador que ha sido Modric, pero el tiempo pasa para todo el mundo y el físico es más importante que nunca en el fútbol actual. Una "realidad nueva" que el centrocampista blanco "acepta" a pesar de que su rol en el equipo esté perdiendo importancia, pero que no le agrada en lo absoluto. Y menos cuando con su selección sigue siendo titular indiscutible, capitán y máximo referente.

El volante balcánico, de hecho, está ahora concentrado con la selección de Croacia, que el jueves se enfrenta a Turquía en la fase de grupos de la clasificación para la Eurocopa 2024, y desde la concentración aprovechó para dejar claro que lo que él ama es jugar a diario, y que no desea retirarse ni cogerse vacaciones.

"Ésta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos", aseguró Modric en la rueda de prensa de Croacia, previa al choque con Turquía.

"Esta situación puede tener algunas ventajas para el futuro pero quiero jugar cada tres días si es necesario. Esto es un proceso normal, natural y lo acepto y tengo que prepararme mentalmente y seguir adelante", asume el capitán croata: "Me siento bien físicamente y motivado, me siento bien, lleno de energía; de lo contrario, difícilmente podría liderar a Croacia como capitán".

De este modo, Modric se encuentra en una encrucijada que tiene difícil solución. Como él mismo afirma, cree encontrarse todavía en perfectas condiciones para seguir capitaneando a Croacia, y su país le necesita. Es el mejor jugador de su historia, su máximo ídolo y referente, y quiere serlo hasta el fin de sus días como jugador. No puede, en definitiva, permitirse el lujo de su fiel compañero y amigo Toni Kroos, que siendo campeón del mundo desde 2014 renunció hace dos años a la 'mannschaft'.

Por otro lado, si sigue exprimiendo su cuerpo de este modo, con concentraciones y desplazamientos de miles de kilómetros cada pocos meses, su futuro puede comenzar a alejarse definitivamente de un club con la tremenda exigencia que tiene el Real Madrid, donde siempre ha reiterado que quiere retirarse como profesional. El amor no lo puede todo por ninguna de las dos partes, y ni Modric quiere ser suplente, ni el conjunto merengue tener descontento a uno de sus símbolos modernos.

Por eso, el mediocampista balcánico ha comenzado a dejar la puerta abierta a una posible salida incluso en invierno, cuando su discurso históricamente ha sido el mismo, el de querer retirarse en el Real Madrid: ''Bueno, no me gustaría entrar en eso ahora, aún queda mucho tiempo hasta el invierno y fin de año. Lo he dicho muchas veces, a mi edad no se puede planificar nada con anticipación, hay que ir día a día y partido a partido. Veremos qué nos depara el futuro".