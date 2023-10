La Fiorentina estrena su nueva ciudad deportiva... ¡Y la invaden los jabalíes!

La Fiorentina inauguró este miércoles su nueva ciudad deportiva, el 'Viola Park', un proyecto que el club empezó hace cuatro años y en el que ha invertido 113 millones de euros para poder tener su primera propiedad, con la que además espera poder hacer a los jóvenes del combinado 'viola' y no de la Juve o de otros clubes con más palmarés. La guinda del pastel para el proyecto de un conjunto que ha arrancado la Serie A como un tiro, instalado en la cuarta posición.

Su nueva zona de entrenamientos, con hasta doce campos e instalaciones de primer nivel tecnológico, es "única", como la definió el presidente 'viola', el italoamericano Roco Commisso: "Desde 1926, la 'Fiore' no tenía nada en propiedad. Hoy podemos decir que tenemos algo que es nuestro y es precioso. Ni en América ni en Europa se encuentran cosas como esta de aquí. En América tienen los estadios, pero no los centros deportivos".

Además, el mandatario 'viola' confesó que le gustaría que la nueva ciudad deportiva sirva como ejemplo para el resto de clubes de Italia como demostración de que se pueden construir cosas en el país: "No he recibido un euro del Estado. El fútbol italiano necesita de no solo ciudades deportivas, sino de estadios, son viejos. Me avergüenzo, queremos y tenemos que hacer algo hacer algo para ayudar burocráticamente al fútbol".

Sin embargo, lo que no podía haber anticipado, esperado ni imaginado en sus sueños más surrealistas el dueño del conjunto local de la ciudad de Florencia es lo que sucedería apenas dos días después de inaugurar su nueva y flamante ciudad deportiva. Las mejores instalaciones posibles, un nuevo referente para el calcio... pero expuesto nada más ser inaugurado por un fallo en la seguridad de lo más 'animal'.

En la pasada noche del jueves al viernes, las cámaras de los guardias de seguridad del recinto lograron captar gracias a las linternas de los agentes una piara de jabalíes completa, con crías incluidas, campando a sus anchas por el césped de uno de esos campos de entrenamiento. Un uso de las instalaciones que nadie en la Fiorentina podría haber previsto en ningún caso.

Lo más curioso del caso es que el jabalí puede ser considerado la 'mascota' oficial de Florencia. En la ciudad renacentista, existe una fuente que se conoce como Il porcellino que representa la figura de uno de estos animales, y se sitúa en la Plaza del mercado nuevo (via Porta Rossa). Obra del escultor Pietro Tacca en 1612, es una réplica del original que se conserva en el Palazzo Pitti, si bien se trata a su vez de una copia helenística de un tercero de mármol que se halla en la Galería degli Uffizi.

Muchos dicen que es suficiente con acariciar el hocico de la estatua para augurarse buena fortuna, pero los más supersticiosos creen que solo metiendo una moneda en la fuente de su boca y logrando que se la trague se puede conseguir esa buena suerte tan deseada. La misma que le puede traer ahora a la Fiorentina la visita más 'salvaje' al nuevo 'Viola Park' para una temporada en la que aspiran, como mínimo, a regresar a competiciones europeas.