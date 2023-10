Así se gestó el fichaje de Marc Márquez por Gresini: "He logrado muchas cosas en el pasado, pero yo quiero luchar en el presente"

"Si sonrío, todo vendrá rodado". Es lo único que necesita Marc Márquez en su nueva etapa en MotoGP: recuperar la sonrisa y la ilusión perdidas en los últimos años. En busca de esa felicidad, el ocho veces campeón del mundo ha decidido salir de Honda y dar el salto a Gresini, que este jueves ha hecho oficial su fichaje.

"La verdad es que ha sido una decisión superdifícil, la decisión más dura que he tenido que tomar en mi carrera porque romper 11 años de relación con Honda de muchísimo éxito ha sido muy difícil", ha confesado el de Cervera antes de explicar el por qué de esa elección.

Para el piloto español ha sido una lucha entre la cabeza y el corazón, en la que ha ganado la primera. "He cambiado para volver a disfrutar en la pista", asegura Márquez, que lo que desea es "alargar más años mi carrera profesional". Y eso debía buscarlo ahora fuera de Honda, donde ha sufrido demasiados reveses que han terminado por hacerle perder la sonrisa.

Quiere volver a disfrutar en la pista, y "por esa razón he escogido Gresini, porque considera que "es una gran familia y que tiene la mejor moto de la parrilla", aunque es consciente de que "será un gran reto para mí y un gran desafío también para el equipo".

Cómo se gestó su llegada

"La primera parte de la temporada fui competitivo, entre comillas, pero no de la manera correcta ya que estaba asumiendo demasiados riesgos", ha comenzado para explicar su proceso de decisión. "En la segunda parte, empecé con un enfoque distinto y ahora estoy asumiendo riesgos, pero no al mismo nivel", apunta también, recordando que ha sufrido varias lesiones.

"Es difícil porque, cuando estás lesionado, estás pasando por un momento difícil y no puedes tomar decisiones bien", considera Márquez, al que la experiencia le ha enseñado que en esos momentos "tienes que mantener la paciencia".

A partir de ahí, con esa mejoría en el segundo tramo, las conversaciones con Honda encontraron el buen camino y para él fue turno de ir "carrera a carrera", aunque "resultaba muy difícil porque, cada fin de semana incluso cambiando de mentalidad, me asolaban muchas dudas". Y al mismo tiempo, Gresini ya empezaba a cortejarme. Pero Marc no quería comprometerse con nadie todavía. "Les dije a ellos: 'Mira, no voy a avanzar con ningún contrato. Si queréis esperarme, esperadme, pero no puedo prometeros nada".

"Si lo que quiero es cuidarme y cuidar de mi carrera, tenía que encontrar un nuevo desafío y el mejor lugar para conseguirlo me lo ofrecía el equipo Gresini en el 2024", ha señalado antes de reconocer que un año lejos de MotoGP también era una de las opciones.

Lo que espera de su etapa en Gresini

Solo firmará un año con el equipo italiano. Porque "cuando estás en una situación muy difícil, empiezas incluso a dudar de ti mismo y siempre he dicho que, si yo no disfruto, para mí ya no tiene ningún sentido pilotar la moto", ha asegurado.

Y lo hará para empezar de cero en un "movimiento a un equipo familiar", con lo que busca "regresar a esos orígenes, a ese ambiente". Aún así, es consciente de que "constituye todo un reto porque pasar 11 años sobre la misma moto hace que no vaya a ser fácil el paso a otra".

¿Cómo le saldrá esa apuesta? Ni siquiera él lo sabe, pero lo que tiene claro es que "si sonrío, todo vendrá rodado". También, que su ambición sigue intacta: "He logrado muchas cosas en el pasado, pero yo lo que quiero es luchar en el presente. Independientemente de si tienes ocho o un Mundial en tu palmarés, tienes que luchar en el presente".