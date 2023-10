La locura de Kilian Jornet para reencontrarse con su infancia: 485 kilómetros, 177 cimas y todo en solo 8 días

Jugaba por su casa pirenaica cuando apenas tenía tres, cuatro o cinco años, libre, como Pau Donés cantaba y él replicaba, como siempre quiere sentirse. Y tres décadas después, Kilian Jornet decidió reencontrarse con aquel crío con un reto proporcional al tipo del que estamos hablando. Sin dorsales, corriendo, andando, pedaleando o escalando. La ruta del redescubrimiento de los Pirineos comenzó hace ocho días en la ladera del pico Frondella y ha acabado en la Pica d'Estats: 485,65 kilómetros, 43.000 metros de desnivel acumulado, 177 cimas por encima de 3.000 metros y 155 horas de actividad quedan atrás. Proeza en la mente de muchos pero apenas en las piernas de unos pocos.

“Este año quería participar en algunas carreras, pero una lesión me lo impidió. Después de recuperarme, empecé a plantearme diferentes proyectos y se me ocurrió encadenar las cimas de más de 3.000 metros de los Pirineos. Tenía esta idea en la cabeza pero no sabía si sería un reto posible o si suponía una locura. Después de consultarlo y dejarme aconsejar por personas que conocen muy bien los recorridos de los Pirineos, decidí hacerlo”, explicaba Kilian.

Durante este viaje por algunos de los picos más icónicos de la serralada Pirenaica ha llegado a encadenar más de 40 cimas en una misma jornada, a caminar 39 horas seguidas y a desplazarse en bici para enlazar tramos. A pesar del agotamiento acumulado, la recompensa de llegar a cada cima ha valido la pena: “Avanzar por todas estas aristas ha sido un placer y he disfrutado mucho de los recorridos. Había subido a estas cimas cuando tenía 13 años pero no las recordaba, y esto ha hecho que a nivel visual esta haya sido una experiencia muy intensa”.

El viaje llegaba a su fin la mañana del 10 de octubre de 2023, cuando los primeros rayos de sol iluminaban la cima de la montaña más alta de Catalunya, la Pica d’Estats, en el Parque Natural del Alt Pirineu. Después de bajar, unas horas más tarde, Kilian Jornet ponía punto y final a esta experiencia memorable al lado de su gran compañera, la naturaleza.