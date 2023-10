Joao Cancelo justifica su actitud ante unos fans: "No son aficionados, quieren fotos y autógrafos para venderlos"

Joao Cancelo ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, primero por su insuficiente actuación en el empate a dos del Barça en Granada, y después por unas imágenes que le dejaban en mal lugar y generaron mucha polémica, aunque se produjesen antes del tropiezo blaugrana.

A la salida de una sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí y como es costumbre, muchos aficionados se agolpaban para conseguir una foto o un autógrafo de sus jugadores favoritos. En este caso, le tocó a Cancelo atender a los fans, pero bajó la ventanilla de su coche y les increpó a pesar de acceder a sus peticiones: "Sois unos pesados madre mía, todos los días aquí, no podemos parar todos los días".

Una actitud que no gustó nada entre la afición culé y que llamó la atención de la opinión pública en general, hasta que el propio jugador ha tenido que explicarse y justificarse. Por eso, aprovechando una publicación del medio portugués Maisfutebol en Instagram sobre el tema, el lateral azulgrana ha dado su versión de los hechos.

"En primer lugar, no son aficionados, son 'chavales' de 20 años que están ahí todos los días, ya sea en la puerta del centro de entrenamiento o cuando estoy con mi hija en el parque o en una simple cena con mi novia", denunció el internacional luso, aludiendo a situaciones pasadas de agobio con sus seguidores.

Sin embargo, Cancelo fue más concreto en su ataque, detallando que no se trata de un hecho aislado o puntual: "Se trata de una situación que se repite todos los días, y casi siempre con las mismas personas. Me piden que firme autógrafos y cromos, me piden fotos para luego venderlas".

"A la gente que critica, que primero intente conocer la realidad de la situación y luego comente, porque yo siempre respetaré a los verdaderos aficionados" finalizó su defensa el jugador de 29 años, que intentó no generalizar esa sensación de agobio y acoso a toda la afición que acude a los entrenamientos del Barça.